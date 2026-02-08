Deutscher raste mit 113 km/h durchs Ortsgebiet

Kennzeichen von anderem Auto

Kurz nach Mitternacht stellten Polizisten auf der B156 in Richtung Oberndorf einen Pkw fest, der mit 112 km/h bei erlaubten 80 km/h fuhr. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war und die montierten Kennzeichentafeln von einem anderen Pkw stammen. Diese wurden sichergestellt. Der Autofahrer wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.