Deutscher raste mit 113 km/h durchs Ortsgebiet

Salzburg
08.02.2026 15:00
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit 63 km/h zu schnell unterwegs war ein Deutscher am Samstag im Gemeindegebiet von Tweng (Lungau). Auch im Flachgau konnte die Polizei zwei Raser stoppen. Einer hatte außerdem fremde Kennzeichentafeln montiert.

Am Samstag stellten Polizisten in Tweng einen 49-jährigen Pkw-Lenker, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 63 km/h überschritten hatte. Dem Deutschen wurde aufgrund der Geschwindigkeitsübertretung der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wird erstattet, so die Polizei.

Am späten Samstagabend wurden Polizisten auf der A1 bei Hallwang auf einen Autofahrer aufmerksam, der die dort erlaubte Geschwindigkeit von 80 km/h gar um 65 km/h überschritten hatte. Dem 22-Jährigen wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch er wird angezeigt.

Kennzeichen von anderem Auto
Kurz nach Mitternacht stellten Polizisten auf der B156 in Richtung Oberndorf einen Pkw fest, der mit 112 km/h bei erlaubten 80 km/h fuhr. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war und die montierten Kennzeichentafeln von einem anderen Pkw stammen. Diese wurden sichergestellt. Der Autofahrer wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Salzburg

