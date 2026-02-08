Nach PKW-Überschlag: Autofahrer verstorben

Einsatzkräfte wurden am Sonntag in der Früh zu einem Unfall auf der A1 bei Eugendorf alarmiert. Ein Autolenker war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit seinem Pkw überschlagen. Der 31-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.
Gegen 6.30 Uhr war der 31-Jährige mit seinem Pkw auf der Westautobahn bei Kilometer 279,5 von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw des Österreichers prallte frontal in einen Gegenhang der Autobahnunterführung. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach.
Nur wenige Minuten nach dem Unfall wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Eugendorf und Hallwang alarmiert. Bei der Ankunft der Floriani hatten bereits Asfinag-Mitarbeiter den Pkw-Lenker aus dem Unfall-Auto befreit und mit der Erstversorgung begonnen. Der Mann wurde bei dem Unfall jedoch so stark verletzt, dass er noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlag.
eben den beiden Ortsfeuerwehren waren Polizei, Rotes Kreuz und Asfinag vor Ort. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand von Erhebungen.
