Nach PKW-Überschlag: Autofahrer verstorben

Gegen 6.30 Uhr war der 31-Jährige mit seinem Pkw auf der Westautobahn bei Kilometer 279,5 von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw des Österreichers prallte frontal in einen Gegenhang der Autobahnunterführung. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach.

Nur wenige Minuten nach dem Unfall wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Eugendorf und Hallwang alarmiert. Bei der Ankunft der Floriani hatten bereits Asfinag-Mitarbeiter den Pkw-Lenker aus dem Unfall-Auto befreit und mit der Erstversorgung begonnen. Der Mann wurde bei dem Unfall jedoch so stark verletzt, dass er noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlag.