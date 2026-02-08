Tödliche Kollision auf Skipiste: Tourengeher tot

Mitarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Mitarbeiter der Bergbahnen leisteten zwar sofort Erste Hilfe, konnten den Zusammenstoß jedoch nicht selbst beobachten. Nach Angaben der Bergbahnen war das Skitourengehen auf der betroffenen Piste grundsätzlich erlaubt – allerdings hätte es in dem Bereich auch eine alternative, derzeit nicht geöffnete Piste gegeben, die für den Aufstieg genutzt hätte werden können.