Tödliche Kollision auf Skipiste: Tourengeher tot

Tragödie im Skigebiet Maria Alm im Pinzgau in Salzburg: Ein 65-jähriger Skitourengeher ist am Samstag bei einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Skifahrer ums Leben gekommen.
Der Pinzgauer war gegen Mittag im Bereich der Schwarzeckalmabfahrt bergauf unterwegs, als es zur Kollision mit einem 20-jährigen Skifahrer aus dem Pongau kam, der gerade talwärts fuhr. Der Aufprall war so heftig, dass beide Wintersportler schwer verletzt wurden.
Im Spital seinen Verletzungen erlegen
Der 65-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen. Doch alle Hilfe kam zu spät: Der Mann erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Auch der 20-Jährige wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.
Mitarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe
Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Mitarbeiter der Bergbahnen leisteten zwar sofort Erste Hilfe, konnten den Zusammenstoß jedoch nicht selbst beobachten. Nach Angaben der Bergbahnen war das Skitourengehen auf der betroffenen Piste grundsätzlich erlaubt – allerdings hätte es in dem Bereich auch eine alternative, derzeit nicht geöffnete Piste gegeben, die für den Aufstieg genutzt hätte werden können.
