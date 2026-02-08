Dementia and broken ribs
No place in a nursing home for great-grandmother: “It’s a disgrace”
Barbara Buchinger from Salzburg is 98 years old. She has a broken rib and suffers from age-related dementia – but she simply cannot find a place in a nursing home! Her family – including her successful athletic great-granddaughter – are at a loss: "It's a disgrace how we treat people."
"No!" There is hardly a word that the Buchinger family has heard more often from government officials in recent weeks and months. And every time, it felt like a stab in the heart. No, there is still no place in a nursing home for their beloved grandmother and great-grandmother.
