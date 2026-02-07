ÖVP über Ablehnung der NEOS „verwundert“

ÖVP wirft Kritikern „Reformverweigerung“ vor

Die ÖVP rückte von ihrem Vorschlag auch nach dem NEOS-Nein nicht ab und warf Kritikern „Reformverweigerung“ vor. Das Nein der NEOS versteht ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti als „Beginn eines Prozesses“: „Es stehen noch genaue Ausgestaltungen der Volksbefragung vor uns und wir werden sehen, wie sich die Positionen im parlamentarischen Prozess entwickeln“, meinte er in einer Aussendung. Am Ende brauche es für Änderungen beim Wehrdienstes eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. „Und diese wollen wir auf eine breite Zustimmung der Bevölkerung stützen.“ Man sei „definitiv verwundert, dass eine Partei, die für Bürgerbeteiligung steht, dem Volk nicht zutraut, eine solche Entscheidung zu treffen“, sagte er in Richtung NEOS.