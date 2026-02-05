Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bumerang für Kanzler

Nach rotem Affront nun doch keine Volksbefragung?

Innenpolitik
05.02.2026 21:30
Nach Vorstoß von ÖVP melden Rote und Blaue auch Themen für Volksbefragungen an.
Nach Vorstoß von ÖVP melden Rote und Blaue auch Themen für Volksbefragungen an.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Petja Mladenova
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Petja Mladenova und Jennifer Kapellari

Der mit dem Koalitionspartner nicht abgesprochene Vorstoß für eine Volksbefragung zur Wehrpflicht kommt für Kanzler Christian Stocker als roter Bumerang zurück. Die SPÖ liebäugelt nun mit einer Volksbefragung über Vermögenssteuern und provoziert damit ÖVP und NEOS gleichermaßen.

0 Kommentare

Die Idee einer Volksbefragung droht aus dem Ruder zu laufen, schließlich hat die FPÖ auch schon Themen angemeldet, über die sie abstimmen lassen will. Dazu zählen die ORF-Abgabe und die Ukraine-Hilfen.

Kanzler Stocker reagiert mit Zurückhaltung: „Ich möchte, dass es eine Volksbefragung gibt. Jetzt hängt es davon ab, wann wir zu einer Einigung oder zu einer Entscheidung kommen.“ Über weitere Fragen abseits der Wehrpflicht will er allerdings nicht abstimmen lassen. „Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass wir die Forderungen aus den Wahlprogrammen oder aus den Parteiprogrammen abfragen lassen. Es geht hier um eine Sicherheitsfrage, die über Partei- und Wahlprogramme hinausgeht, die auch keine ideologische Frage ist.“

Kanzler Stocker ist gegen weitere Fragenstellungen.
Kanzler Stocker ist gegen weitere Fragenstellungen.(Bild: Eva Manhart)

NEOS gegen Vermögenssteuern und gegen Befragungen
Auch von den NEOS kommt eine Absage an die sich mehrenden Befragungsfantasien der Koalitionspartner. „Die Menschen erwarten sich zu Recht, dass die gewählte Politik Verantwortung übernimmt und Entscheidungen im Sinne der Menschen in Österreich und im Sinne der Republik trifft. Für diese Arbeit werden Politiker schließlich von den Steuerzahlern entlohnt. Gerade bei komplexen Fragen darf sich die Politik dieser Verantwortung nicht entziehen“, heißt es von den Pinken.

Lesen Sie auch:
Die Meinung der Bevölkerung ist auch ohne Umfrage klar: 67 Prozent sprechen sich für eine ...
Krone Plus Logo
Würden Sie abstimmen?
Volksbefragung zum Heer: Kosten, Umfragen und Sinn
05.02.2026
Kritik an Kanzler-Idee
Wehrpflicht: Österreichern Votum nicht zuzumuten
03.02.2026
Diskutieren Sie mit!
Volksbefragung: Worüber würden Sie gern abstimmen?
05.02.2026

SPÖ-Vorschlag als rote Retourkutsche an ÖVP
Der SPÖ-Wunsch nach Vermögenssteuern wird von ÖVP und NEOS kategorisch abgelehnt. „Eine neue Belastung einzufordern, nachdem nun erstmals die Inflationszahlen stark rückläufig sind und der Standort beginnt aufzuatmen, ist definitiv der falsche Weg.“

Zitat Icon

Ich kann mir persönlich vorstellen, dass wir zum Beispiel die Erbschaftssteuer ebenfalls zum Thema einer Volksbefragung machen.

Babler-Vertraute und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt

Der Vorschlag von Staatssekretärin Michaela Schmidt, einer Vertrauten von SPÖ-Chef Andreas Babler, war wohl eher als Retourkutsche denn als ernsthafte Forderung zu verstehen. Vielleicht werden am Ende des Tages alle Befragungen abgesagt ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
191.529 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.575 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.979 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Innenpolitik
Bumerang für Kanzler
Nach rotem Affront nun doch keine Volksbefragung?
Ausgeschriebene Jobs
Ein Pflichtschulabschluss reicht für viele Stellen
Treffen im Weißen Haus
Gustavo Petro hat jetzt „Verbindung zu Trump“
Krone Plus Logo
Unerwartete Milliarden
Wie die Regierung bei Inflation und Budget trickst
„Erster Schritt“
Ukraine und Russland tauschen Kriegsgefangene aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf