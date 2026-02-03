Kommission strikt gegen Wehrpflicht-Volksbefragung

Auch Hameseders Stellvertreter Walter Feichtinger ist gegen eine Volksbefragung, weil die Fragestellung dafür zu komplex sei. „Es geht hier nicht um die Mehrwertsteuer auf die Quitte, sondern es geht um die Sicherheit Österreichs und die Sicherheit und die Überlebensfähigkeit der österreichischen Soldaten.“