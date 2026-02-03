Wehrpflicht: Österreichern Votum nicht zuzumuten

Genau das sei der Grund für den Vorschlag der Wehrdienstkommission, den Grundwehrdienst auf acht Monate zu verlängern, inklusive Übungen für bis zu 1000 Soldaten. Das reduziere das Risiko zwischen Mobilmachung und tatsächlicher Einsatzfähigkeit erheblich.

Droht der Dritte Weltkrieg?

Auf die Frage, ob ein globaler Krieg unmittelbar bevorsteht, bleibt Feichtinger nüchtern: „Ich bin kein Anhänger dieser sehr negativen Perspektive. Wir befinden uns in einem Umbruch.“ Klar sei: Die Sicherheitslage habe sich weltweit verschärft, die Risiken für Europa seien gestiegen und Österreich müsse darauf vorbereitet sein.