In nicht mal mehr hundert Tagen wird sich dieses olympische Spektakel nach 70 Jahren wiederholen, angeblich – so die offizielle Benennung – in Cortina und Milano. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn nachdem sich die Zahl der Entscheidungen mit 116 gegenüber 1956 fast verfünffacht hat, braucht es genügend Sportstätten und man hat diese in wohlklingenden Destinationen wie Bormio, Livigno, Predazzo und Tesero auch gefunden, ganz zu schweigen von der Arena di Verona, wo am 22. Februar das Feuer wieder erlöschen wird. Ein nachhaltiges Olympia sieht anders aus, denn allein schon, um von einem Austragungsort der Alpinwettbewerbe (Cortina) zum anderen (Bormio) zu kommen, sollte man im Winter mit dem Kraftwagen schon fünf Stunden einrechnen. Geändert hat sich übrigens auch die Altersuntergrenze für den Eiskunstlauf (17 Jahre) und so wird es nicht mehr vorkommen, dass, wie Marika Kilius es 1956 tat, Zwölfjährige übers olympische Eis rittbergern.