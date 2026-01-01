Meanwhile in Cortina d’Ampezzo

Was nichts daran ändert, dass der unter anderem aus Blake Edwards’ Meisterwerk „Der rosarote Panther“ bekannte Wintersportort am Fuße der drei Tofane nach 1956 ein zweites Mal zum Austragungsort der Olympischen Winterspiele erkoren wurde – eine Ehre die bisher nur St. Moritz, Lake Placid und Innsbruck zuteilgeworden ist. In diesen 70 Jahren hat sich auf olympischer Ebene so einiges verändert, man könnte auch sagen, ein ungehemmtes Wachstum hat sich Bahn gebrochen. Das beginnt schon bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar, die mitnichten im beschaulichen Cortina stattfinden wird, sondern im Mailänder Stadio Giuseppe Meazza. Eigentlich schade, denn einem Bericht der Wiener Arbeiterzeitung zufolge muss das 1956 eine recht gelungene Veranstaltung gewesen sein, getrübt höchstens durch den Dresscode des österreichischen Teams: „Dunkelblauer Anzug, dunkler Hut, grauer Mantel, grauer Schal, Männer und Frauen ganz gleich, und keine Farbe hellt das Bild auf. Die Hüte erwecken den Eindruck der Geschäftlichkeit (sic!) und wie sie dann in langer Dreierreihe stehen, fehlt nur noch die Aktentasche: eine unglückliche Vorstellung bei den Olympischen Spielen.“ Was das Team Austria aber nicht davon abgehalten hat, hinter der erstmals teilnehmenden Sowjetunion den zweiten Platz im Medaillenspiegel zu belegen.