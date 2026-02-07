Sexarbeiterin (21) entführt: Schwester verdächtigt

Plötzlich näherten sich gegen 00.30 Uhr mehrere Personen dem Auto. Der Lenker wurde mit Pfefferspray attackiert, während die junge Frau brutal aus dem Fahrzeug gezerrt und in einen anderen Pkw gestoßen wurde. Die Täter rasten laut Angaben der Wiener Polizei anschließend mit ihr auf die A4 in Richtung Fischamend davon.