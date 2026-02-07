Sexarbeiterin (21) entführt: Schwester verdächtigt

Ein dramatischer Entführungsfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Wien-Meidling abgespielt: Ein 39-jähriger Mann brachte eine 21-jährige Sexarbeiterin zu einem angeblichen Kunden in die Tichtelgasse. Doch kaum angekommen, eskalierte die Situation ...
Plötzlich näherten sich gegen 00.30 Uhr mehrere Personen dem Auto. Der Lenker wurde mit Pfefferspray attackiert, während die junge Frau brutal aus dem Fahrzeug gezerrt und in einen anderen Pkw gestoßen wurde. Die Täter rasten laut Angaben der Wiener Polizei anschließend mit ihr auf die A4 in Richtung Fischamend davon.
Von Familie zur Prostitution gezwungen
Die 21-Jährige berichtete später, sie habe befürchtet, gegen ihren Willen nach Rumänien verschleppt zu werden. Dort soll sie zuvor von Familienangehörigen zur Prostitution gezwungen worden sein.
Laufhausbetreiber alarmiert
Währenddessen gelang es dem 39-Jährigen, die Betreiberin des Laufhauses zu alarmieren, in dem die Frau untergebracht war. Diese verständigte sofort die Polizei. Eine Großfahndung wurde ausgelöst – mit Erfolg: Beamte der Polizeiinspektion Schwechat stoppten das Fluchtfahrzeug auf der A4 und befreiten die junge Frau.
Schwester war unter Entführern
Drei mutmaßliche Täter wurden festgenommen: ein 18- und ein 27-jähriger Mann sowie eine 25-jährige Frau – alle rumänische Staatsbürger. Besonders brisant: Bei der 25-Jährigen handelt es sich um die Schwester des Opfers.
Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.