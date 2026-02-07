Vorteilswelt
Flucht Richtung Grenze

Sexarbeiterin (21) entführt: Schwester verdächtigt

Wien
07.02.2026 11:03
Die Frau wurde in Meidling in ein Auto gezerrt. Unter den Verdächtigen: die Schwester der ...
Die Frau wurde in Meidling in ein Auto gezerrt. Unter den Verdächtigen: die Schwester der Sexarbeiterin (Symbolbild).(Bild: Dmitri Maruta)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein dramatischer Entführungsfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Wien-Meidling abgespielt: Ein 39-jähriger Mann brachte eine 21-jährige Sexarbeiterin zu einem angeblichen Kunden in die Tichtelgasse. Doch kaum angekommen, eskalierte die Situation ...

Plötzlich näherten sich gegen 00.30 Uhr mehrere Personen dem Auto. Der Lenker wurde mit Pfefferspray attackiert, während die junge Frau brutal aus dem Fahrzeug gezerrt und in einen anderen Pkw gestoßen wurde. Die Täter rasten laut Angaben der Wiener Polizei anschließend mit ihr auf die A4 in Richtung Fischamend davon.

Von Familie zur Prostitution gezwungen
Die 21-Jährige berichtete später, sie habe befürchtet, gegen ihren Willen nach Rumänien verschleppt zu werden. Dort soll sie zuvor von Familienangehörigen zur Prostitution gezwungen worden sein.

Laufhausbetreiber alarmiert
Währenddessen gelang es dem 39-Jährigen, die Betreiberin des Laufhauses zu alarmieren, in dem die Frau untergebracht war. Diese verständigte sofort die Polizei. Eine Großfahndung wurde ausgelöst – mit Erfolg: Beamte der Polizeiinspektion Schwechat stoppten das Fluchtfahrzeug auf der A4 und befreiten die junge Frau.

Schwester war unter Entführern
Drei mutmaßliche Täter wurden festgenommen: ein 18- und ein 27-jähriger Mann sowie eine 25-jährige Frau – alle rumänische Staatsbürger. Besonders brisant: Bei der 25-Jährigen handelt es sich um die Schwester des Opfers.

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese sind im Gange.

