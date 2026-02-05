Arbeiter verunglückte bei Unfall in Taxham tödlich

Ereignet hat sich der Vorfall am Donnerstag gegen 8.30 Uhr zwischen Europark und Ikea. „Die Rettungskette hat funktioniert und wir waren so schnell wie möglich vor Ort. Leider hat es trotzdem nicht gereicht“, sagte das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage. Die Polizei bestätigte den Vorfall, gab aber keine weiteren Details bekannt.