Arbeiter verunglückte bei Unfall in Taxham tödlich

Nicht überlebt hat ein Arbeiter einen Unfall am Donnerstagvormittag im Salzburger Stadtteil Taxham. Trotz eines Ersthelfers, der zufällig vor Ort war, und eines schnellen Einsatzes der Rettung inklusive Notarzt kam für die Person jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.
Ereignet hat sich der Vorfall am Donnerstag gegen 8.30 Uhr zwischen Europark und Ikea. „Die Rettungskette hat funktioniert und wir waren so schnell wie möglich vor Ort. Leider hat es trotzdem nicht gereicht“, sagte das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage. Die Polizei bestätigte den Vorfall, gab aber keine weiteren Details bekannt.
Vor Ort waren neben dem zufällig anwesenden „First Responder“ auch ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Krisenintervention im Einsatz. Letztere stellt sicher, dass etwa Angehörige oder Zeugen mit ihrem Schock nicht alleine umgehen müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.