Neben Einkaufszentrum

Arbeiter verunglückte bei Unfall in Taxham tödlich

Salzburg
05.02.2026 15:58
Auch rasche Maßnahmen vor Ort konnten die Person nicht mehr retten (Symbolbild)
Auch rasche Maßnahmen vor Ort konnten die Person nicht mehr retten (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nicht überlebt hat ein Arbeiter einen Unfall am Donnerstagvormittag im Salzburger Stadtteil Taxham. Trotz eines Ersthelfers, der zufällig vor Ort war, und eines schnellen Einsatzes der Rettung inklusive Notarzt kam für die Person jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Ereignet hat sich der Vorfall am Donnerstag gegen 8.30 Uhr zwischen Europark und Ikea. „Die Rettungskette hat funktioniert und wir waren so schnell wie möglich vor Ort. Leider hat es trotzdem nicht gereicht“, sagte das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage. Die Polizei bestätigte den Vorfall, gab aber keine weiteren Details bekannt. 

Vor Ort waren neben dem zufällig anwesenden „First Responder“ auch ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Krisenintervention im Einsatz. Letztere stellt sicher, dass etwa Angehörige oder Zeugen mit ihrem Schock nicht alleine umgehen müssen. 

Salzburg

