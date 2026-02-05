Jennys letztes Wort vor dem Kopfschuss: „Warum?“

Obwohl ihn Zeugen als eifersüchtig und kontrollierend beschrieben, sah er das selbst nicht so: Er wolle nur, wie jeder andere, wissen, wo seine Partnerin sei, was sie tue. Auch bei weiteren Fragen wich er aus: Die legal erworbene Tatwaffe – ein Revolver-Karabiner – habe er nicht wegen Jennifer gekauft, sondern „aus Selbstschutz“. Und das spätere Flucht-Fahrzeug habe er nur für einen „Großeinkauf“ für drei Tage angemietet. Zum Moment der Schussabgabe sagte er nur: „Es kam plötzlich ein Gedanke. Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun muss. Ich weiß, dass ich abgedrückt habe. Es hätte nicht passieren dürfen.“ Nach der Tat ergriff er sofort die Flucht: zuerst mit dem Miet-Auto nach München und von dort aus weiter per Bahn in die Niederlande. Fünf Tage später fassten ihn Zielfahnder in Utrecht.