Ausgerutscht! Pensionist erhielt knapp 24.000 Euro

Am 29. Jänner 2024 wollte der Mann ein Kleidungsstück in eine Änderungsschneiderei bringen. Diese befindet sich in einer Wohnsiedlung in Zell am See. Er trug Winterschuhe mit entsprechendem Profil, dennoch kam er auf einem vereisten Gehweg knapp vor der Schneiderei zu Sturz. Der Pensionist erlitt einen Verrenkungsbruch am rechten Sprunggelenk und beim Wadenbein. Sechs Wochen lang musste er einen Liegegips tragen, zwei Tage lag er im Krankenhaus. Der Pinzgauer ging juristisch dagegen vor, forderte Schmerzensgeld und Schadenersatz. Warum? Laut ihm hatte die Firma, die für die Räumung zuständig war, ihre gesetzlichen Pflichten verletzt. Der Fall ging durch zwei Instanzen – jetzt gab das Oberlandesgericht (OLG) Linz dem Pinzgauer Mann vollumfänglich Recht.