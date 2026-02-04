2,04 Promille: Lieferwagen kracht in Familienauto

Kurz vor 7 Uhr war eine 33-jährige Bosnierin mit ihren zwei Kindern auf der Dorfstraße im Gemeindegebiet von Bergheim von Salzburg in Richtung Lengfelden unterwegs, als es zur Kollision kam. Laut Polizei geriet ein entgegenkommender Lieferwagenlenker, ein 34-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Braunau, auf die Gegenfahrbahn und touchierte das Auto der Frau seitlich.