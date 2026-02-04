Vorteilswelt
Alko-Crash in Bergheim

2,04 Promille: Lieferwagen kracht in Familienauto

Salzburg
04.02.2026 21:00
Symbolbild
Symbolbild
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auf der Dorfstraße in Bergheim ist es Montagfrüh zu einem Unfall zwischen einem Familienauto und einem Lieferwagen gekommen. Eine 33-jährige Mutter wurde verletzt, ihre zwei Kinder blieben unverletzt. Beim 34-jährigen Lieferwagenlenker ergab der Alkotest 2,04 Promille, die Straße war gesperrt.

Kurz vor 7 Uhr war eine 33-jährige Bosnierin mit ihren zwei Kindern auf der Dorfstraße im Gemeindegebiet von Bergheim von Salzburg in Richtung Lengfelden unterwegs, als es zur Kollision kam. Laut Polizei geriet ein entgegenkommender Lieferwagenlenker, ein 34-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Braunau, auf die Gegenfahrbahn und touchierte das Auto der Frau seitlich.

Die 33-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Alle drei wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, der Alkotest bei der Mutter verlief negativ. Der Lieferwagenlenker blieb körperlich unversehrt, bei ihm zeigte der Alkotest jedoch 2,04 Promille an. Für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Dorfstraße für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt werden. Anzeigen folgen.

Salzburg

