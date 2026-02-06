Inflationsrate: Es lebe die Statistik!

Jetzt sind auf einmal alle Sieger: Die drei Regierungsparteien sowieso, auch die Sozialpartner klatschen eifrig. So schnell kann es gehen: Auf einmal stürzt die Inflationsrate auf milde zwei Prozent, ein Wirtschaftsforscher nach dem anderen gratuliert sich zu dem, was trotz irriger Vorhersagen doch noch erfreulich geworden ist, die Opposition heult wie immer, nur blöd: Die Menschen merken beim Einkauf von dem „Erdrutsch“ herzlich wenig. Bei den meisten geht es sich leidlich aus, aber billig schaut anders aus. Dabei kreisen die Handelsriesen die Konsumenten mit einer verwirrenden Vielzahl von Sonderangeboten ein, nicht einfach, da den Durchblick zu bewahren.