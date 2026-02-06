Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Inflationsrate: Es lebe die Statistik!

Kolumnen
06.02.2026 10:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
0 Kommentare

Jetzt sind auf einmal alle Sieger: Die drei Regierungsparteien sowieso, auch die Sozialpartner klatschen eifrig. So schnell kann es gehen: Auf einmal stürzt die Inflationsrate auf milde zwei Prozent, ein Wirtschaftsforscher nach dem anderen gratuliert sich zu dem, was trotz irriger Vorhersagen doch noch erfreulich geworden ist, die Opposition heult wie immer, nur blöd: Die Menschen merken beim Einkauf von dem „Erdrutsch“ herzlich wenig. Bei den meisten geht es sich leidlich aus, aber billig schaut anders aus. Dabei kreisen die Handelsriesen die Konsumenten mit einer verwirrenden Vielzahl von Sonderangeboten ein, nicht einfach, da den Durchblick zu bewahren.

Für Eigenlob der Regierung besteht wenig Anlass: Zuerst hat man gefördert, als gäbe es kein Morgen, dafür wurden auch staatliche Unterstützungsmaßnahmen, wie etwa beim Strom gestrichen. Jeder Volksschüler konnte draufkommen, dass solche Preissprünge zu einer übel hohen Inflationsrate führen würden. Was auch geschehen ist.

Lesen Sie auch:
Experten erklären, dass die niedrigere Teuerung nur zum kleinsten Teil auf die Regierung ...
Krone Plus Logo
Unerwartete Milliarden
Wie die Regierung bei Inflation und Budget trickst
05.02.2026
Markt statt Politik
Wifo-Chef bremst Inflations-Jubel der Regierung
05.02.2026

Als der Druck der Öffentlichkeit zu groß wurde, hat die Koalitionsregierung dann die Notbremse gezogen. Erst beim Mietenstopp, dann auch bei den Energiekosten und bei den zuvor erhöhten Steuern und Abgaben – und siehe da: Auf einmal geht es auch mit zwei Prozent, das ist kein Wunder, sondern ein einfacher statistischer Effekt. Wenn die Preisbasis niedriger ausfällt, ergibt auch die laufende Inflation ein freundliches Gesicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
102.150 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
84.824 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
82.553 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Inflationsrate: Es lebe die Statistik!
„Krone“-Kommentar
Wer die Tür zur Volksbefragung einmal öffnet …
„Krone“-Kommentar
… wäre er nicht der Gefangene seines Narzissmus
„Krone“-Kommentar
Die Schule – zu Tode reformiert
„Krone“-Kommentar
Wir erwarten auch beim Social-Media-Verbot Vollgas
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf