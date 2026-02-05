Wifo-Chef bremst Inflations-Jubel der Regierung

Skeptisch zeigt sich der Wifo-Chef auch beim wirtschaftlichen Aufschwung. Symbolische Reformen könnten psychologisch wirken, echte Investitionen brauche es aber vor allem Planbarkeit – etwa bei Lohnnebenkosten und Energiepreisen. Gleiches gilt für den Blick ins Ausland: Handelskonflikte, insbesondere mit den USA, sowie neue Abhängigkeiten bei Energieimporten machten Europas Wirtschaft verwundbar. Die größte Gefahr sei dabei weniger der einzelne Zoll, sondern die anhaltende Unsicherheit, die Investitionen bremst.