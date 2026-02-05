Nach Waffenübung, Prozess gegen 14 Teilnehmer

13 Männer und eine Frau

Der Hintergrund: Die 13 Männer und eine Frau aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Kärnten hatten nur eine Waffenbesitzkarte, damit darf man nur auf Schießplätzen auch wirklich schießen. „Das Gelände in Vorchdorf war aber nicht eingefriedet“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels, Kerstin Kutsam zu „Krone“. Einer der Männer wird in dem Verfahren als Bestimmungsträger geführt. „Er hat die anderen aufgefordert, zu der Schießübung anzutreten, obwohl er wusste, dass das nicht erlaubt ist“, erklärt Kutsam.