Termin steht fest

Nach Waffenübung, Prozess gegen 14 Teilnehmer

Oberösterreich
05.02.2026 10:55
Die Cobra rückte an, um dem Treiben ein Ende zu setzen.
Die Cobra rückte an, um dem Treiben ein Ende zu setzen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Anfang Oktober 2025 kam es im oberösterreichischen Vorchdorf zu einem großen Polizeieinsatz, samt Einsatzkommando Cobra, Schneller Interventionsgruppe (SIG) und zwei Polizeihubschraubern. Mehrere Personen wurden auf einem Bauernhof mit Waffen gesehen. Nun ist die Anklage gegen 14 der Beteiligten fertig.

Ein Nachbar in der beschaulichen Ortschaft Adlhaming (Vorchdorf) meldete am Nachmittag des 11. Oktober 2025 bei der Polizei, dass er Schüsse gehört hätte. Als Polizisten bei dem abgelegenen Bauernhof eintrafen, flüchteten etwa 15 Personen mit Langwaffen ins Haus. Ein Großaufgebot an Cobra-Beamten aus Oberösterreich und Salzburg wurde alarmiert.

50 Waffen gefunden
Vor Ort wurden rund 50 halbautomatische Waffen sichergestellt, darunter Sturmgewehre und Pistolen. Die Staatsanwaltschaft Wels leitete gegen 23 Personen Ermittlungen wegen Paragraf 50 des Waffengesetzes ein. Gegen 14 der Beteiligten wurde nun Anklage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft Wels bestätigt.

13 Männer und eine Frau
Der Hintergrund: Die 13 Männer und eine Frau aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Kärnten hatten nur eine Waffenbesitzkarte, damit darf man nur auf Schießplätzen auch wirklich schießen. „Das Gelände in Vorchdorf war aber nicht eingefriedet“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels, Kerstin Kutsam zu „Krone“. Einer der Männer wird in dem Verfahren als Bestimmungsträger geführt. „Er hat die anderen aufgefordert, zu der Schießübung anzutreten, obwohl er wusste, dass das nicht erlaubt ist“, erklärt Kutsam.

Einen ersten Termin für die Verhandlung gibt es auch schon, der 5. März am Landesgericht in Wels. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafen. 

Oberösterreich

