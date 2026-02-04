„Äußerst aggressiv“
Schon wieder Bahn-Mitarbeiter bei Attacke verletzt
Erst am Montag wurde in Rheinland-Pfalz ein Schaffner von einem Fahrgast so schwer verletzt, dass er verstorben ist. Jetzt gab es in Hamburg die nächste Attacke auf einen Bahn-Mitarbeiter. Der „äußerst aggressive“ Angreifer fügte seinem Opfer Verletzungen an Kopf und Körper zu.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag am Hamburger Bahnhof Dammtor. Ein 43-jähriger Deutscher beleidigte den Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) und schlug mit der Faust auf dessen Kopf und Oberkörper. Auch als sein 49-jähriges Opfer schon am Boden lag, habe der Mann noch mehrmals gegen den Kopf getreten, teilte die Polizei mit.
Der 49-Jährige erlitt „Kopfverletzungen und Verletzungen am Körper“, berichtete die Polizei. Er wurde erst vor Ort versorgt, dann aber „mit Verdacht einer Gehirnerschütterung zur weiteren Behandlung“ ins Spital gebracht.
Situation „eskalierte umgehend“
Der Angreifer hatte sich in einem Dienstraum der Bahn aufwärmen wollen, war allerdings nicht befugt dazu gewesen. „Nachdem dem Mann durch die beteiligten DB-Aufsichtsmitarbeiter mitgeteilt wurde, dass er den DB-Dienstraum nicht betreten darf, eskalierte die Situation umgehend“, hieß es von der Polizei.
Ein Kollege eilte dem Bahnmitarbeiter zu Hilfe, doch der Angreifer nahm ihn in den Schwitzkasten. Zufällig stand ein Polizeibeamter auf dem Bahnsteig, er war zwar privat unterwegs, schritt aber trotzdem ein. Der Beamte konnte die Attacken des 43-Jährigen stoppen und ihn fixieren. Der Angreifer wurde zum Polizeirevier gebracht, allerdings dann auch wieder entlassen. Er habe belegen können, dass er einen wichtigen Operationstermin im Krankenhaus habe. Die Ermittlungen laufen.
Zweiter Fall in dieser Woche
Diese Woche hat bereits ein tragischer Fall erschüttert: Am Montagabend hatte ein Schwarzfahrer (26) den Schaffner (36) in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz attackiert, das Opfer ist inzwischen verstorben. Laut Polizei war der Angreifer ganz plötzlich auf den Schaffner losgegangen, weil dieser ihn des Zuges verweisen wollte.
