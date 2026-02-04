Schon wieder Bahn-Mitarbeiter bei Attacke verletzt

Ein Kollege eilte dem Bahnmitarbeiter zu Hilfe, doch der Angreifer nahm ihn in den Schwitzkasten. Zufällig stand ein Polizeibeamter auf dem Bahnsteig, er war zwar privat unterwegs, schritt aber trotzdem ein. Der Beamte konnte die Attacken des 43-Jährigen stoppen und ihn fixieren. Der Angreifer wurde zum Polizeirevier gebracht, allerdings dann auch wieder entlassen. Er habe belegen können, dass er einen wichtigen Operationstermin im Krankenhaus habe. Die Ermittlungen laufen.