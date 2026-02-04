Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Äußerst aggressiv“

Schon wieder Bahn-Mitarbeiter bei Attacke verletzt

Deutschland
04.02.2026 17:34
Die Einsatzkräfte brachten einen 43-jährigen Deutschen aufs Polizeirevier, nachdem er auf einen ...
Die Einsatzkräfte brachten einen 43-jährigen Deutschen aufs Polizeirevier, nachdem er auf einen Bahn-Mitarbeiter eingeschlagen hatte. (Symbolbild)(Bild: Ajdin Kamber - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst am Montag wurde in Rheinland-Pfalz ein Schaffner von einem Fahrgast so schwer verletzt, dass er verstorben ist. Jetzt gab es in Hamburg die nächste Attacke auf einen Bahn-Mitarbeiter. Der „äußerst aggressive“ Angreifer fügte seinem Opfer Verletzungen an Kopf und Körper zu.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag am Hamburger Bahnhof Dammtor. Ein 43-jähriger Deutscher beleidigte den Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) und schlug mit der Faust auf dessen Kopf und Oberkörper. Auch als sein 49-jähriges Opfer schon am Boden lag, habe der Mann noch mehrmals gegen den Kopf getreten, teilte die Polizei mit. 

Der 49-Jährige erlitt „Kopfverletzungen und Verletzungen am Körper“, berichtete die Polizei. Er wurde erst vor Ort versorgt, dann aber „mit Verdacht einer Gehirnerschütterung zur weiteren Behandlung“ ins Spital gebracht. 

Situation „eskalierte umgehend“
Der Angreifer hatte sich in einem Dienstraum der Bahn aufwärmen wollen, war allerdings nicht befugt dazu gewesen. „Nachdem dem Mann durch die beteiligten DB-Aufsichtsmitarbeiter mitgeteilt wurde, dass er den DB-Dienstraum nicht betreten darf, eskalierte die Situation umgehend“, hieß es von der Polizei. 

Lesen Sie auch:
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
04.02.2026

Ein Kollege eilte dem Bahnmitarbeiter zu Hilfe, doch der Angreifer nahm ihn in den Schwitzkasten. Zufällig stand ein Polizeibeamter auf dem Bahnsteig, er war zwar privat unterwegs, schritt aber trotzdem ein. Der Beamte konnte die Attacken des 43-Jährigen stoppen und ihn fixieren. Der Angreifer wurde zum Polizeirevier gebracht, allerdings dann auch wieder entlassen. Er habe belegen können, dass er einen wichtigen Operationstermin im Krankenhaus habe. Die Ermittlungen laufen.

Zweiter Fall in dieser Woche
Diese Woche hat bereits ein tragischer Fall erschüttert: Am Montagabend hatte ein Schwarzfahrer (26) den Schaffner (36) in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz attackiert, das Opfer ist inzwischen verstorben. Laut Polizei war der Angreifer ganz plötzlich auf den Schaffner losgegangen, weil dieser ihn des Zuges verweisen wollte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
HamburgRheinland-Pfalz
Deutsche BahnPolizei
Attacke
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf