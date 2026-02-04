„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
In Rheinland-Pfalz ist am Montagabend ein Schaffner (36) attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Nun ist der Mitarbeiter der Deutschen Bahn tot, wie Chefin Evelyn Palla bekannt gab. „Wir alle verurteilen diesen schrecklichen Gewaltexzess und den völlig sinnlosen Tod des Kollegen aufs Schärfste“, schrieb sie.
Wie berichtet, hatte Serkan C. am Montagabend bei Landstuhl in einem Regionalzug Fahrkarten kontrolliert. Ein 26-jähriger Mann, der mit drei weiteren Personen unterwegs war, konnte kein Ticket nachweisen. Serkan C. wollte ihn des Zuges verweisen und wurde plötzlich von ihm attackiert.
Die „Bild“ berichtete am Mittwoch, dass zuvor ein Streit aufgrund der fehlenden Fahrkarte entbrannt sei. Der 26-jährige Grieche sei aufgestanden und habe dem Zugbegleiter mit seiner Faust gedroht. Dieser habe noch versucht, die Situation zu deeskalieren und Abstand gehalten. Doch der Schwarzfahrer habe auf ihn eingeschlagen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sprach von Faustschlägen gegen den Kopf.
Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Der Schaffner wurde vor Ort wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er jetzt jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Der 36-Jährige hinterlässt Frau und Kinder. Die Deutsche Bahn hat eine bundesweite Schweigeminute um 15 Uhr mit Durchsagen an den Bahnhöfen und in den Zügen angekündigt.
„Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum kommt es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen? Wir, die Politik, die Gesellschaft, müssen Antworten geben“, sagte Bahn-Chefin Palla.
Der Tatverdächtige, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde noch vor Ort in Handschellen abgeführt und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.