Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben

Die „Bild“ berichtete am Mittwoch, dass zuvor ein Streit aufgrund der fehlenden Fahrkarte entbrannt sei. Der 26-jährige Grieche sei aufgestanden und habe dem Zugbegleiter mit seiner Faust gedroht. Dieser habe noch versucht, die Situation zu deeskalieren und Abstand gehalten. Doch der Schwarzfahrer habe auf ihn eingeschlagen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sprach von Faustschlägen gegen den Kopf.