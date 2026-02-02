Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schulen und Co

Stadt Salzburg baut heuer für 35 Millionen Euro

Salzburg
02.02.2026 12:01
Die Stadtregierung im Schloss Mirabell setzt auf die Kinder.
Die Stadtregierung im Schloss Mirabell setzt auf die Kinder.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Knapp die Hälfte der heurigen Bauprojekte der Stadt Salzburg betrifft die Kinderbetreuung und die Schulen. Auch die Sanierung der historischen Wehrmauern wird heuer nach acht Jahren abgeschlossen. Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl hofft auf neue finanzielle Spielräume im kommenden Jahr.

0 Kommentare

„Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft. Deshalb investiert die Stadt weiterhin in großem Stil in Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen“, sagt der ressortverantwortliche Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). 15 der 33 Bauprojekte beziehen sich genau auf diesen Bereich. So werden Volks- und Mittelschulen in Liefering, Morzg, Lehen, Parsch, Nonntal, Maxglan und in der Plainstraße saniert oder erweitert.

Auch bei der Kleinkinderbetreuung werden heuer zwei Bauten fertiggestellt. In der Aignerstraße entstehen zwei Gruppen für ein- bis sechsjährige Kinder komplett neu. In Liefering wird der Kindergarten um zwei solcher Gruppen erweitert. „Die werden in Holzbau errichtet und sind deshalb auch schnell fertig“, berichtet Dienstellenleiterin Angelika Wirthenstätter.

Dankl ist mit den Projekten zufrieden.
Dankl ist mit den Projekten zufrieden.(Bild: Andreas Tröster)

Neben Schulen und Kindergärten sind die Bauprojekte thematisch breit gestreut. So wurde die Garage der Freiwilligen Feuerwehr Liefering noch im Jänner saniert, das Haus der Natur erhält eine neue Terrasse und die jahrelange Sanierung der Wehrmauern in der Stadt wird 2026 abgeschlossen.  Insgesamt werden heuer damit 35 Millionen Euro investiert. „Da wir heuer sehr viel fertig stellen, hoffe ich, dass wir im kommenden Jahr wieder mehr finanzielle Spielräume bekommen“, sagt Dankl. 

Auch in Hellbrunn stehen heuer mehrere Maßnahmen an. So erhalten die Fenster des Seniorenheims Außenjalousien. „Da war die Hitze bisher unerträglich“, erklärt der Stadtvize. Beim Schloss Hellbrunn muss die fünf Kilometer lange Mauer Stück für Stück saniert werden. 

Lesen Sie auch:
Auch in der Bessarabierstraße soll nachverdichtet werden.
Nachverdichtungen
In der Stadt Salzburg wird künftig höher gebaut
24.01.2026
200 Maßnahmen bis 2030
Stadt Salzburg legt Augenmerk auf die Radfahrer
24.11.2025
Krone Plus Logo
Rezept gegen den Stau?
Grüne wollen Pkw aus Salzburgs Altstadt verbannen
06.12.2025

Ein viel diskutiertes Thema der vergangenen Jahre wird ebenso heuer angegangen: Die öffentlichen WC-Anlagen in der Altstadt. Da starten Sanierungen und die Umrüstung auf bargeldloses bezahlen. Die Toiletten beim Busterminal Nonntal werden im Zuge der Umstellung künftig kostenpflichtig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Salzburg
KPÖ
Kinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.601 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
127.826 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
100.237 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf