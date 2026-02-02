Stadt Salzburg baut heuer für 35 Millionen Euro

Knapp die Hälfte der heurigen Bauprojekte der Stadt Salzburg betrifft die Kinderbetreuung und die Schulen. Auch die Sanierung der historischen Wehrmauern wird heuer nach acht Jahren abgeschlossen. Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl hofft auf neue finanzielle Spielräume im kommenden Jahr.
„Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft. Deshalb investiert die Stadt weiterhin in großem Stil in Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen“, sagt der ressortverantwortliche Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). 15 der 33 Bauprojekte beziehen sich genau auf diesen Bereich. So werden Volks- und Mittelschulen in Liefering, Morzg, Lehen, Parsch, Nonntal, Maxglan und in der Plainstraße saniert oder erweitert.
Auch bei der Kleinkinderbetreuung werden heuer zwei Bauten fertiggestellt. In der Aignerstraße entstehen zwei Gruppen für ein- bis sechsjährige Kinder komplett neu. In Liefering wird der Kindergarten um zwei solcher Gruppen erweitert. „Die werden in Holzbau errichtet und sind deshalb auch schnell fertig“, berichtet Dienstellenleiterin Angelika Wirthenstätter.
Neben Schulen und Kindergärten sind die Bauprojekte thematisch breit gestreut. So wurde die Garage der Freiwilligen Feuerwehr Liefering noch im Jänner saniert, das Haus der Natur erhält eine neue Terrasse und die jahrelange Sanierung der Wehrmauern in der Stadt wird 2026 abgeschlossen. Insgesamt werden heuer damit 35 Millionen Euro investiert. „Da wir heuer sehr viel fertig stellen, hoffe ich, dass wir im kommenden Jahr wieder mehr finanzielle Spielräume bekommen“, sagt Dankl.
Auch in Hellbrunn stehen heuer mehrere Maßnahmen an. So erhalten die Fenster des Seniorenheims Außenjalousien. „Da war die Hitze bisher unerträglich“, erklärt der Stadtvize. Beim Schloss Hellbrunn muss die fünf Kilometer lange Mauer Stück für Stück saniert werden.
Ein viel diskutiertes Thema der vergangenen Jahre wird ebenso heuer angegangen: Die öffentlichen WC-Anlagen in der Altstadt. Da starten Sanierungen und die Umrüstung auf bargeldloses bezahlen. Die Toiletten beim Busterminal Nonntal werden im Zuge der Umstellung künftig kostenpflichtig.
