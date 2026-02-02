Stadt Salzburg baut heuer für 35 Millionen Euro

Neben Schulen und Kindergärten sind die Bauprojekte thematisch breit gestreut. So wurde die Garage der Freiwilligen Feuerwehr Liefering noch im Jänner saniert, das Haus der Natur erhält eine neue Terrasse und die jahrelange Sanierung der Wehrmauern in der Stadt wird 2026 abgeschlossen. Insgesamt werden heuer damit 35 Millionen Euro investiert. „Da wir heuer sehr viel fertig stellen, hoffe ich, dass wir im kommenden Jahr wieder mehr finanzielle Spielräume bekommen“, sagt Dankl.