Stadt Salzburg legt Augenmerk auf die Radfahrer

Ganz oben auf dem Wunschzettel von Stadtvize Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) und Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) stehen die Radwege in der Innsbrucker Bundesstraße. Eine Umsetzung scheiterte seit 2019. Dabei ist es auch um den Finanzierungsschlüssel gegangen. Dieser soll jetzt geändert werden und die Stadt 50 statt 30 Prozent für den Bau an der Bundesstraße übernehmen. Dies muss noch im Gemeinderat am 10. Dezember beschlossen werden.