Grüne wollen Pkw aus Salzburgs Altstadt verbannen

Hinterhäuser zieht Überraschung aus dem Ärmel
Salzburger Festspiele
Staus und kein Ende in Sicht! Während die Salzburger täglich viel Zeit auf den Straßen der Stadt verlieren, stehen konkrete Maßnahmen noch immer aus. Verkehrsstadträtin Anna Schiester ist seit 2019 im Gemeinderat – und will sich jetzt Ideen gegen den Verkehr aus einem Nachbarland holen.
Nicht nur zur Rushhour, auch zwischendurch und an den Wochenenden scheinen die Staus in der Stadt Salzburg kein Ende mehr zu nehmen. Sterneckstraße, Fürbergstraße, Saint-Julien-Straße und Ignaz-Harrer-Straße sind nur einige traurige Beispiele davon, wo täglich nichts mehr geht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.