In der Stadt Salzburg wird künftig höher gebaut

Neues Baurecht wird bis ins Jahr 2096 gelten

Da die Mietpreise in Salzburg klar vorgeschrieben sind, wird es auch zu keinen großen Verteuerungen kommen. Wenn Mieter zurückkommen, ist die Eintrittsmiete mit 7,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Es darf also nicht mehr verlangt werden. Interessant ist auch die Laufzeit der verlängerten Baurechtsverträge. Diese werden bis 2096 gelten. „Das Förderungsgesetz schreibt eine Laufzeit von 66 Jahren vor“, so Gröger. Durch die nötige Vorlaufzeit werden diese eben jetzt um 70 Jahre verlängert.