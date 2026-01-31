Vorteilswelt
Lehrlingsmesse ist „perfekte Plattform“ für Berufe

Kärnten
31.01.2026 20:00
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Nach drei Tagen des Austausches und des Kontakteknüpfens ziehen Besucher und Organisatoren freudig Bilanz über die diesjährige Lehrlingsmesse. Tausende Besucher waren vor Ort, etliche Unternehmen stellten sich vor.

Am Samstag neigte sich die diesjährige Kärntner Lehrlingsmesse dem Ende zu. Viele junge Schülerinnen und Schüler verbrachten den Vormittag in den Klagenfurter Messehallen. Und das zum Teil in Begleitung von Verwandten oder Freunden.

„Ich bin heute mit meinem Sohn hier auf der Lehrlingsmesse, weil er nicht von der Schule aus hierhergekommen ist“, erzählt etwa Mama Sandra: „Ich finde es wichtig, dass er sich die verschiedenen Berufe anschaut. Er möchte nach dem neunten Schuljahr nämlich eine Lehre mit Matura machen.“

 Und Ausstellerin Manuela Kogler schmunzelt: „In den letzten Tagen waren viele junge Menschen mit Schulklassen auf der Messe. Dabei habe ich zwar auch sehr viele interessante Gespräche geführt, doch am Samstag habe ich etwas mehr Ernsthaftigkeit und Interesse bemerkt.“

Auch das Bundesheer war vor Ort und informierte.
Auch das Bundesheer war vor Ort und informierte.(Bild: Wolfgang Handler)
„Lebende Baustelle“: Die Maurer bauten eine Ziegelwand.
„Lebende Baustelle“: Die Maurer bauten eine Ziegelwand.(Bild: Wolfgang Handler)
Die Konditoreilehrlinge führten ihr Können mit Pralinen und Torten vor.
Die Konditoreilehrlinge führten ihr Können mit Pralinen und Torten vor.(Bild: Wolfgang Handler)

Lehrlingsmesse: Rund 7500 Besucher
Zufrieden mit dem Messeablauf sind auch die Organisatoren: „Um die 7500 Menschen haben die Lehrlingsmesse besucht. Darunter waren 2400 angemeldete Schüler“, freut sich Alexander Fuchs vom Veranstalter jim.

Weniger um Zahlen, mehr um den qualitativen Austausch ging es Wolfgang Pucher von der Industriellenvereinigung: „Bei uns hier in der Industriehalle habe ich diesbezüglich viele positive Rückmeldungen von den Ausstellern bekommen.“

Lehrlingsmesse 2026
Das sagen Besucherinnen und Besucher

Ich bin mit meinem Sohn auf der Lehrlingsmesse, damit er die vielen Berufe kennenlernt und auch schon weiß, wo und wie er sich bewerben kann.

Lydia

Mutter

Bild: Elena Überbacher

Heuer habe ich mein letztes Schuljahr und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich nach der Matura machen möchte. Hier kann ich sehen, was es so für Berufe gibt.

Larissa

Maturantin

Bild: Elena Überbacher

Gemeinsam mit meinem Buben schauen wir uns die verschiedenen Sparten und Firmen hier in Kärnten an, holen uns Informationen – und er kann sich dann orientieren.

Klaus

Vater

Bild: Elena Überbacher

Ich bin auf der Suche nach einer Lehrstelle im Bereich IT. Ich beschäftige mich viel mit dem Internet und mag es gern mit Computern zu arbeiten.

Jonas

Schüler

Bild: Elena Überbacher

„Niemand am Handy“
In hohen Tönen lobt auch Ingrid Ortner die jungen Besucher und die vielen Lehrlinge, die an den drei Tagen ihre Berufe präsentierten. „Wir haben eine tolle Jugend. Hier auf der Messe sieht man niemanden am Handy – alle waren am Ausprobieren, Reden, Schauen“, resümiert die Berufschullehrerin aus Villach.

„Uns ist es wichtig, dass junge Menschen eine bewusste Berufsentscheidung treffen. Wie soll man einen Beruf wählen, wenn man ihn nicht kennt?“, so Tanja Sommeregger von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten: „Die Lehrlingsmesse bietet jedes Jahr die perfekte Plattform.“

Dass diese Plattform funktioniert, bestätigt der 16-jährige Armin Zulic: „Vor zwei Jahren war ich auf der Lehrlingsmesse und habe meine jetzige Arbeitsstelle gefunden. Inzwischen bin ich im zweiten Lehrjahr in der IT-Lehrlingsakademie der Barmherzigen Brüder.“ Drei Tage war er nun mit Vorgesetzten und Kollegen auf der Messe, um weitere Lehrlinge anzuwerben. Gewiss werden auch andere Betriebe bekannte Gesichter in Bewerbungen wieder sehen.

Kärnten

