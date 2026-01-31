Lehrlingsmesse ist „perfekte Plattform“ für Berufe

Dass diese Plattform funktioniert, bestätigt der 16-jährige Armin Zulic: „Vor zwei Jahren war ich auf der Lehrlingsmesse und habe meine jetzige Arbeitsstelle gefunden. Inzwischen bin ich im zweiten Lehrjahr in der IT-Lehrlingsakademie der Barmherzigen Brüder.“ Drei Tage war er nun mit Vorgesetzten und Kollegen auf der Messe, um weitere Lehrlinge anzuwerben. Gewiss werden auch andere Betriebe bekannte Gesichter in Bewerbungen wieder sehen.