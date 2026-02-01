Kirchleintragen mit lautem „Ante Pante“-Geschrei

Kirchlein bringen Schutz vor dem Hochwasser

Heute, Sonntag treffen sich Kinder und Erwachsene wieder, um den uralten Brauch zu pflegen. Los geht’s um 18 Uhr bei der Volksschule. Die gebastelten Kirchlein – sie wurden sorgfältig aus Holz, Pappe und Papier gefertigt und sind mit einer brennenden Kerze bestückt – werden zuerst bei der Pfarrkirche Eisenkappel gesegnet und danach bei der Schlossbrücke der kalten Vellach übergeben. Für genügend Licht und Sicherheit sorgt dabei die Feuerwehr.