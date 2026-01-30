„Brauchen massive Reduzierung beim Rotwild“

„Wir reden von Seuchenbekämpfung“

Zwar führt der Landesrat an, dass sich die Prävalenzzahlen (Zahl der angesteckten Tiere unter den erlegten) in den Bezirken Bludenz, Bregenz und Dornbirn zumindest halbiert hätten, trotzdem müssten in manchen Regionen die Rotwildbestände immer noch massiv reduziert werden: „Wir reden hier nicht mehr über übliche Jagdmaßnahmen, sondern über notwendige Seuchenbekämpfung“, erklärt er dazu. Landwirtschaft und Behörde seien gemeinsam gefordert, die Maßnahmen strikt umzusetzen. „Mit erhobenem Finger aufeinander zu zeigen, hilft der Sache nicht.“