Rinder-TBC: Bangen vor dem großen Testen

Das Land Vorarlberg verstärkt seine Anstrengungen im Kampf gegen die Tierseuche. Bereits im Winter 2024/25 sind rund 10.000 Rinder auf TBC getestet worden, 152 Tiere mussten damals gekeult werden. Heuer werden sogar 12.500 Stück Vieh untersucht, wobei der Fokus einerseits auf Tieren liegt, die auf Höfen in den sogenannten Sonderüberwachungsgebieten im Montafon und im Bregenzerwald leben und anderseits auf jenen Rindern, die den Sommer auf der Alpe verbracht haben.