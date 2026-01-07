Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierseuche

Rinder-TBC: 55 Kühe mussten getötet werden

Chronik
07.01.2026 16:15
Auf den Alpen ist die Gefahr einer TBC-Infektion besonders groß. Die Übertragung erfolgt meist ...
Auf den Alpen ist die Gefahr einer TBC-Infektion besonders groß. Die Übertragung erfolgt meist über den Kontakt der Rinder mit TBC-erkranktem Rotwild.(Bild: Mathis Fotografie)

Auch über die Feiertage sind in Vorarlberg die Untersuchungen im Zusammenhang mit Rinder-Tuberkulose (TBC) fortgeführt worden. Die gute Nachricht: Es waren keine weiteren Hofsperrungen notwendig. Die schlechte: Bei einem bereits gesperrten landwirtschaftlichen Betrieb musste am Mittwoch der gesamte Bestand gekeult werden.

0 Kommentare

Der betroffene Bauernhof aus dem Bregenzerwald war bereits seit Anfang Dezember behördlich gesperrt. 25 der insgesamt 55 Tiere haben auf einen Hauttest positiv reagiert. Aufgrund der hohen Anzahl an Reagenten wurden zur weiteren Abklärung sechs Tiere diagnostisch getötet, davon waren drei TBC-positiv. Daher haben die Landesveterinärbehörde und das zuständige Bundesministerium die Tötung aller 49 verbliebenen Tiere des Bestandes angeordnet – bereits am Mittwochvormittag sind die Rinder geschlachtet worden.

„Eine Bestandstötung ist für jede Landwirtin und jeden Landwirt ein schwerer Schlag. Neben den materiellen Schäden ist vor allem das emotionale Leid nicht zu unterschätzen. Als Land stehen wir an der Seite des betroffenen landwirtschaftlichen Betriebes“, betont der zuständige Landesrat Christian Gantner, der selbst Bauer ist. Durch die Entschädigungszahlungen des Bundes sowie eine zusätzliche Aufzahlung aus dem Tiergesundheitsfonds des Landes können zumindest die finanziellen Auswirkungen abgefedert werden.

Zitat Icon

Eine Bestandstötung ist für jede Landwirtin und jeden Landwirt ein schwerer Schlag.

Landesrat Christian Gantner

Fünf Höfe gesperrt
Neben dem erwähnten Betrieb sind aktuell vier weitere Höfe im Bregenzerwald wegen TBC-Verdacht gesperrt. Bei einem dieser Betriebe gibt es bereits seit September einen mittlerweile bestätigten TBC-Verdacht. Aller Voraussicht nach kann dieser Hof noch im Jänner wieder freigegeben werden. Die anderen drei Betriebe sind im Zuge der Abklärungsuntersuchungen des Alpviehs aufgefallen.

In den Gewebeproben der diagnostisch getöteten Tiere gibt es Hinweise auf die Anwesenheit des TBC-Erregers. Die endgültige Diagnose durch einen kulturellen Nachweis der TBC-Bakterien steht aber noch aus. Da es sich jeweils nur um Einzelfälle handelt, ist von einer Bestandstötung abgesehen worden. Der Restbestand bleibt allerdings für rund vier Monate für den Tierverkehr gesperrt. Als TBC-frei werden die Betriebe erst dann wieder eingestuft, wenn es bei den insgesamt zwei flächendeckenden Hauttests kein positives Ergebnis gibt.

Lesen Sie auch:
Mit dem Alpsommer ist immer auch die Gefahr einer TBC-Ansteckung verbunden.
„Dramatische Lage“
Rinder-TBC: Bereits fünf Bauernhöfe gesperrt
21.12.2025
Kampf gegen Tierseuche
Rinder-TBC: Bangen vor dem großen Testen
01.12.2025
Alpsaison im Ländle:
Dauerregen, der Wolf und ein TBC-Problem
17.08.2025

Endgültige Bilanz erst in einigen Wochen 
Aktuell ist rund die Hälfte jener landwirtschaftlichen Betriebe, die in das TBC-Bekämpfungsgebiet fallen, untersucht. Die Landesveterinärbehörde rechnet damit, dass der Großteil der Untersuchungen bis Ende Februar abgeschlossen sein wird. Ein Gesamtüberblick ist erst möglich, sobald alle Rückmeldungen der beauftragten Tierärztinnen und Tierärzte vorliegen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -4°
Symbol wolkig
Bludenz
-7° / -4°
Symbol heiter
Dornbirn
-5° / -1°
Symbol wolkig
Feldkirch
-6° / -3°
Symbol heiter

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
110.575 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.209 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
105.025 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Chronik
Tierseuche
Rinder-TBC: 55 Kühe mussten getötet werden
Eis am Bodensee
Nach klirrender Kälte kommt jetzt Temperatursprung
Dornbirns Basketballer
Deutliche Niederlage im ersten Spiel des Jahres
Unfall in Fraxern
Auf Handbremse vergessen: Pkw überschlug sich
Unfall in Lustenau
Eisglatte Straße: Pkw schlittert in Graben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf