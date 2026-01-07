Rinder-TBC: 55 Kühe mussten getötet werden

In den Gewebeproben der diagnostisch getöteten Tiere gibt es Hinweise auf die Anwesenheit des TBC-Erregers. Die endgültige Diagnose durch einen kulturellen Nachweis der TBC-Bakterien steht aber noch aus. Da es sich jeweils nur um Einzelfälle handelt, ist von einer Bestandstötung abgesehen worden. Der Restbestand bleibt allerdings für rund vier Monate für den Tierverkehr gesperrt. Als TBC-frei werden die Betriebe erst dann wieder eingestuft, wenn es bei den insgesamt zwei flächendeckenden Hauttests kein positives Ergebnis gibt.