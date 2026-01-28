Sechs Bauernhöfe in Vorarlberg wegen TBC gesperrt

Abschusszahlen stark erhöht

Auch im Rotwildbestand bleibt die Situation herausfordernd. Im aktuellen, noch laufenden Jagdjahr wurden 904 Stück Rotwild untersucht, davon waren 47 positiv. Die Prävalenz liegt im Bekämpfungsgebiet im Bezirk Bludenz bei 7,6 und im Bezirk Bregenz bei 3,1 Prozent und ist damit in beiden Gebieten niedriger als im vergangenen Jahr. Die Abschussvorgaben wurden deutlich erhöht – mit den Abschussaufträgen zur TBC-Bekämpfung kommt es teils zu einer Steigerung von 13 bis 30 Prozent, in Einzelfällen sogar zu einem Anstieg von 200 Prozent.