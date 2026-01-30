Ariel attackiert Gil – und der erste Star ist raus

Ariel-Attacke auf Gil

Auch an Tag acht war übrigens wieder jede Menge los im Dschungel – vor allem bei Ariel und Gil. Denn eigentlich sollten die beiden bei der gemeinsamen Dschungelprüfung am Freitag ja zusammenhalten, um Sterne zu sammeln. Doch schon auf dem Weg zu Jan und Sonja krachte es zwischen den beiden gehörig. Der Grund: Ariel war alles andere als begeistert über ihren Prüfungs-Partner.