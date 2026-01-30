Ariel attackiert Gil – und der erste Star ist raus

Tag 8 im Dschungel und die Nerven lagen blank. Vor allem zwischen Ariel und Gil ging es heiß her und auf dem Weg zur gemeinsamen Dschungelprüfung eskalierte der Konflikt schließlich endgültig. Und dann stand auch noch der erste große Rausschmiss an ...
Wem die Fans der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ als ersten Promi die Rote Karte zeigten? Es war Nicole Belstler-Boettcher. Sie erhielt die wenigsten Zuschauer-Anrufe und muss somit das Camp nach acht Tagen verlassen.
Doch wie ging‘s der Schauspielerin mit ihrem Rausschmiss? Noch kurz vor der großen Entscheidung am Freitagabend war Nicole jedenfalls relativ entspannt. „Natürlich will jeder bleiben“, räumte sie ein. Nur um nachzuschieben: „Aber essen und schlafen zu können, ist schon auch schön ...“
Ariel-Attacke auf Gil
Auch an Tag acht war übrigens wieder jede Menge los im Dschungel – vor allem bei Ariel und Gil. Denn eigentlich sollten die beiden bei der gemeinsamen Dschungelprüfung am Freitag ja zusammenhalten, um Sterne zu sammeln. Doch schon auf dem Weg zu Jan und Sonja krachte es zwischen den beiden gehörig. Der Grund: Ariel war alles andere als begeistert über ihren Prüfungs-Partner.
„Natürlich hätte ich mir einen besseren Teampartner gewünscht, aber ich kann es nicht ändern“, jammerte Ariel über Gil und erklärte, sie müsse jeden Tag mit diesem Druck leben. Umut und Hardy, die die beiden Prüflinge begleiteten, versuchten geduldig, Ariel gut zuzureden. Nur Gil wirkte zunehmend genervt.
Als Gil und Ariel schließlich allein weitergingen, eskalierte die Situation schließlich völlig. Ariel machte ihrem Ärger Luft: „Für mich geht das nicht, dass man so etwas totschweigt, was Gil in der Vergangenheit gemacht hat. Die ganze Gruppe macht das.“ Sie konfrontiere ihn bewusst, weil er mit ihr im Camp sei, doch Gil schnaufte nur genervt: „Bist du fertig mit deinem Monolog?“
Gil schießt zurück
Aber Ariel blieb hart: „Ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner. Du hast es doch selbst zugegeben!“ Gil wies diesen Vorwurf jedoch umgehend entschieden zurück: „Was habe ich zugegeben? Ich habe weder eine Aussage beim Prozess gemacht, noch habe ich während des Prozesses ein Interview gegeben. Alles, was ich gemacht habe, war, drei Sätze zu verlesen – und dann war die Sache vorbei.“
Ariel ließ Gil jedoch nicht vom Haken, weshalb Gil schließlich wütend schimpfte: „Können wir diese Shitshow beenden? Du bist wie ein Terrier und aggressiv.“
Dauergeschrei bei Ariel
Doch das war für Gil und Ariel erst der Anfang, denn bei der Dschungelprüfung wurde es für die beiden Streithähne dann auch noch richtig ungemütlich. Und zwischen Videokassetten, Bilderrätseln und jeder Menge australischem Getier geriet dann auch vor allem Ariel an ihre Grenzen.
Dabei war die Aufgabe eigentlich simpel, nur die Umsetzung nicht: Anhand von Videokassetten mit Bilderrätseln mussten Ariel und Gil Filme und Serien erraten, und der Musiker musste daraufhin in der passenden Abteilung der Videothek den richtigen Film finden. Währenddessen wurde Ariel an ihrer Position mit Kakerlaken, Mehlwürmern und Co. überschüttet.
Zu viel für Ariel: Denn schon, als die erste Ladung der Krabbeltierchen sich auf die Influencerin ergoss, setzte das allseits bekannte Dauergeschrei der Schweizerin ein. Doch Gil blieb fokussiert, kombinierte richtig und erkämpfte sich gleich mehrere Sterne.
„Das geht zu weit! Da sind Schlangen!“
Doch dann wurden Plätze getauscht und schon war‘s mit den Sternen vorbei. Denn obwohl Gil bei den Rätseln ablieferte, lief bei Ariel nicht mehr viel: Entweder fand sie die richtige Kassette nicht oder traute sich wegen der Tiere nicht in die entscheidenden Bereiche.
Panisch schrie die 22-Jährige: „Ich habe Angst vor Spinnen. Was ist, wenn sie mich beißen?“, oder: „Das geht zu weit. Gil, da sind Schlangen!“ So blieb es am Ende bei einem ernüchternden Ergebnis: Nur fünf Sterne statt der möglichen zwölf.
