Hardy Krüger Jr.: Weiß nicht, wie mein Vater starb

Seitdem herrsche Funkstille. „Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist“, erklärte Hardy. „Ob er beerdigt ist, oder nicht, weiß ich nicht. Ich vermisse meinen Vater sehr.“ Im Dschungeltelefon ergänzt er: „Ich weiß nur, dass Rettungsdienst und Feuerwehr da waren. Aber sonst nichts.“ Für ihn und seine Geschwister sei das schwer auszuhalten: „Für uns Kinder ist das ganz furchtbar, weil wir nicht wissen, ob er in Frieden gehen konnte, oder nicht.“

Hardy hat Sterbeurkunde nicht

Patrick fragte nach einer Sterbeurkunde und Hardy erklärte: „Man müsste dafür in die USA reisen und sich dort ausweisen, sonst bekommt man diese Informationen nicht.“ Warum er diesen Schritt bisher nicht gegangen ist, das ließ der Schauspieler allerdings offen. Patrick zeigte sich betroffen: „Ich kenne Hardys Verhältnis zu seinem Vater nicht, aber wenn das meinem Vater passieren würde, dann würde ich in den nächsten Flieger steigen.“