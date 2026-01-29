Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vermisse ihn sehr“

Hardy Krüger Jr.: Weiß nicht, wie mein Vater starb

Society International
29.01.2026 22:30
Hardy Krüger Jr. trauert immer noch um seinen Vater, Schauspiel-Ikone Hardy Krüger. Bis heute ...
Hardy Krüger Jr. trauert immer noch um seinen Vater, Schauspiel-Ikone Hardy Krüger. Bis heute weiß der Star nicht, wie sein berühmter Papa gestorben ist, wie er im Dschungelcamp verriet.(Bild: RTL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Dschungelcamp im Wechselbad der Gefühle. Während Ariel an Tag sieben über eine mehr als erfolgreiche Dschungelprüfung jubeln durfte, sprach Hardy Krüger Jr. offen über den Tod seines berühmten Vaters Hardy Krüger. Und gab zu, dass er bis heute nicht weiß, wie er gestorben ist ...

0 Kommentare

Patrick setzte sich zu Hardy Krüger auf die Pritsche und fragt den 57-Jährigen vorsichtig, woran sein berühmter Vater gestorben sei. Hardy antwortete leise: „Wenn ich das wüsste …“

Niemand weiß, „ob er beerdigt ist, oder nicht“
Sein Vater sei eines Nachts in Kalifornien verstorben. Danach habe sich dessen Ehefrau per E-Mail gemeldet: Man solle Rücksicht auf ihre Trauer nehmen, sie müsse alles verarbeiten und wünsche, „in Frieden gelassen zu werden“.

Hardy Krüger Jr. sprach mit Patrick offen über die unbeantworteten Fragen rund um den Tod seines ...
Hardy Krüger Jr. sprach mit Patrick offen über die unbeantworteten Fragen rund um den Tod seines Vaters.(Bild: RTL)

Seitdem herrsche Funkstille. „Kein Mensch weiß, was wirklich passiert ist“, erklärte Hardy. „Ob er beerdigt ist, oder nicht, weiß ich nicht. Ich vermisse meinen Vater sehr.“ Im Dschungeltelefon ergänzt er: „Ich weiß nur, dass Rettungsdienst und Feuerwehr da waren. Aber sonst nichts.“ Für ihn und seine Geschwister sei das schwer auszuhalten: „Für uns Kinder ist das ganz furchtbar, weil wir nicht wissen, ob er in Frieden gehen konnte, oder nicht.“

Hardy hat Sterbeurkunde nicht
Patrick fragte nach einer Sterbeurkunde und Hardy erklärte: „Man müsste dafür in die USA reisen und sich dort ausweisen, sonst bekommt man diese Informationen nicht.“ Warum er diesen Schritt bisher nicht gegangen ist, das ließ der Schauspieler allerdings offen. Patrick zeigte sich betroffen: „Ich kenne Hardys Verhältnis zu seinem Vater nicht, aber wenn das meinem Vater passieren würde, dann würde ich in den nächsten Flieger steigen.“

Das Verhältnis zu seinem Vater sei immer gut gewesen, erzählte Hardy seinem ...
Das Verhältnis zu seinem Vater sei immer gut gewesen, erzählte Hardy seinem Dschungelcamp-Kollegen.(Bild: RTL)

Am Lagerfeuer hakte Patrick später noch einmal nach. Hardy beschrieb daraufhin das Verhältnis zu seinem Vater als gut, auch wenn dieser sich im Alter zurückgezogen habe. „Wir haben telefoniert, er war informiert, was ich tat. Es ist, wie es ist“, sagte er ruhig. Für Patrick unvorstellbar: Er betonte, wie wichtig ihm der Kontakt zu seiner Familie sei.

„Wir wollen kein Geld“
Später auf dem Weg zur Dschungeltoilette, sprach Hardy noch einmal über seine Stiefmutter: „Wir wollen doch nix von ihr. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Wir wollen kein Geld.“ Patrick aber blieb skeptisch und merkte im Dschungeltelefon an, dass es vielleicht auch um „persönliche Gegenstände, Dokumente oder dergleichen“ gehen könne.

Zurück blieb vor allem eines: eine offene Frage, die Hardy bis heute begleitet – und ein Abschied, der für ihn nie wirklich stattgefunden hat ...

Lesen Sie auch:
Ende gut, alles gut: Ariel duscht unter dem Wasserfall und wäscht Schweiß, Schmutz und den ...
Ariel vor Ausstieg!
Handtuch-Gate erschüttert das RTL-Dschungelcamp
28.01.2026
Stars applaudieren
Ariel stolz: „Ich kann schreien UND Sterne holen“
27.01.2026

Ariel zeigte in 40 Metern Höhe Mut
Auch an Tag 7 musste wieder Ariel zur Dschungelprüfung ran. „Ich bin es jetzt ja langsam gewohnt, jeden Morgen in die Prüfung zu gehen“, lachte die Influencerin ungewohnt gelassen. „Je öfter ich gewählt werde, desto mehr Ehrgeiz bekomme ich!“

Ariel musste in schwindelerregender Höhe Sterne sammeln.
Ariel musste in schwindelerregender Höhe Sterne sammeln.(Bild: RTL)

Bei der Prüfung wartete schließlich das „TraumAschiff“ in 40 Metern Höheauf die Schweizerin. Zwölf Minuten hatte Ariel Zeit, um zwölf Sterne zu sammeln. Und überraschte am Donnerstag alle: Denn schon zum Start der Prüfung sicherte sie sich die ersten fünf Sterne. Immer wieder quiekte und juchzte sie laut, ließ sich dieses Mal aber nicht aus der Ruhe bringen. Wie ein echter Dschungelprüfungs-Profi!

„Ich bin überwältigt“
Immer mehr Sterne holte sich Ariel, die zum Finale noch einen letzten Stern beim Steuerrad des wackeligen „TraumAschiffs“ einheimste – gerade rechtzeitig, bevor die Zeit ablief.

Die Freude bei Ariel war nach dem Erfolg bei der Dschungelprüfung groß.
Die Freude bei Ariel war nach dem Erfolg bei der Dschungelprüfung groß.(Bild: RTL)

„Ich habe neun Sterne“, jubelte Ariel auf dem Rückweg. „Ich bin überwältigt und weiß gar nicht, was für Gefühle ich gerade habe. Adrenalin, Glücksgefühle und Stolzgefühle. Und es ist befreiend, der Druck ist von mir!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
130.008 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
124.438 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Society International
„Vermisse ihn sehr“
Hardy Krüger Jr.: Weiß nicht, wie mein Vater starb
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Kein Österreich-Besuch
Konstantin Wecker sagt Tournee wegen Erkrankung ab
Milliardärs‑Papa
Nicola Peltz: Eine Million Taschengeld im Monat!
Endlich zurück!
Michael J. Fox feiert erfolgreiches Comeback
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf