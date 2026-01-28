Handtuch-Gate erschüttert das RTL-Dschungelcamp

Ariel will Hinschmeißen

Für Ariel war das Thema jedoch alles andere als lustig. Im Dschungeltelefon platzte ihr der Kragen: Ihr Handtuch sei nass, offenbar von jemand anderem benutzt, und sie brauche dringend ein neues. Die 22‑Jährige steigerte sich immer weiter hinein: „Ich möchte sofort ein Handtuch, ansonsten packe ich und gehe. Ich sage das seit zwei Stunden, ich akzeptiere das nicht. Ich gehe, ich gehe jetzt raus.“