Handtuch-Gate erschüttert das RTL-Dschungelcamp

Nach sechs Tagen Hitze, Schweiß und Nervenkrieg eskalierte am Mittwoch im Dschungelcamp das nächste Drama. Und wer hätte DAS gedacht: Ausgerechnet Sänger Gil Ofarim wurde zum Helden des Tages.
Alles begann mit einer harmlosen Frage von Samira: „Wer stinkt am meisten nach Schweiß?“ Sie selbst findet, sie rieche „nach Stall“. Die Camper schnupperten an sich herum – und Umut legte trocken nach: „Ariel hat nach der Prüfung übel gestunken! Ansonsten stinkt niemand.“
Ariel will Hinschmeißen
Für Ariel war das Thema jedoch alles andere als lustig. Im Dschungeltelefon platzte ihr der Kragen: Ihr Handtuch sei nass, offenbar von jemand anderem benutzt, und sie brauche dringend ein neues. Die 22‑Jährige steigerte sich immer weiter hinein: „Ich möchte sofort ein Handtuch, ansonsten packe ich und gehe. Ich sage das seit zwei Stunden, ich akzeptiere das nicht. Ich gehe, ich gehe jetzt raus.“
„Nett fragen. Dann geht das auch.“
Doch damit nicht genug. Während sie weiter schimpfte, wurde sie immer deutlicher: „So lange braucht man nicht, um das zu organisieren! Ich möchte jetzt ein Handtuch, jetzt! Ich habe lange genug gewartet. Ich sage den Satz und gehe. Ich bin kein Clown!“
Während Ariel kurz davor war, das Camp zu verlassen, blieb einer ruhig: Gil Ofarim. Nach einer freundlichen Nachfrage im Dschungeltelefon brachte er dann einen ganzen Korb frischer Handtücher ins Camp – und verteilte sie seelenruhig.
Sein Kommentar dazu: „Anscheinend muss man für manche Dinge nur nett fragen. Dann geht das auch.“
Schweiß und Drama abgewaschen
Kurz darauf kehrte Ariel zurück, entdeckte das frische Handtuch – und prüfte mehrfach, ob es wirklich unbenutzt ist. Dann geht’s ab zum Wasserfall. Schweiß, Dreck und Drama werden abgewaschen.
Ihr Fazit nach der Dusche: „Jetzt geht es mir gut, ich habe mich beruhigt.“ Sie bleibt! Die Lage entspannt sich – und die Dschungelshow 2026 muss nicht plötzlich auf ihre derzeit lautstärkste Schlagzeilen‑Queen verzichten.
