Hier im Livestream

Neujahresauftakt: ÖVP ruft den „Wendepunkt“ aus

Innenpolitik
30.01.2026 09:49
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ÖVP ist in Umfragen schwer gebeutelt. Doch 2026 soll anders werden. Der politische Neujahresauftakt in der Metastadt in Wien soll einen „Wendepunkt“ für die Volkspartei markieren. Im Livestream oben können Sie die Veranstaltung ab 11 Uhr live verfolgen. 

0 Kommentare

„Unsere Zukunft passiert nicht, sie muss gestaltet werden. Wir stehen nicht am Ende, sondern am Wendepunkt“, teilte Bundeskanzler Christian Stocker am Freitagvormittag auf der Plattform X mit. 

Beim politischen Neujahrsauftakt möchte Stocker auf die kommenden Aufgaben blicken und politische Schwerpunkte seiner Partei vorstellen. Ein zentrales Thema soll „Aufschwung“ sein. 

Laut Umfragen hakt es genau an dieser Stelle. Die Österreicher leiden unter Inflationsdruck und Stagnation, die in Erhebungen immer wieder von den Befragten angeführt wird. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel, wurde zuletzt versucht, diesen Trend umzukehren. Die Maßnahme soll ab Juli in Kraft treten.

Die ÖVP kommt jüngsten Umfragen zufolge nur auf 20 Prozent der Stimmen – während die FPÖ unter Herbert Kickl immer weiter davonzieht. 

