Joghurt statt Obers: Lebensmittel-Liste jetzt fix

Die Maßnahme sei laut der Staatssekretärin ein „Signal der Zuversicht und ein Beitrag zur Stärkung des wirtschaftlichen Aufschwungs“.

Ab 2027 kostet uns das Zuckerl 400 Millionen

Zufrieden ist man in der Regierung auch, weil man nach zähen Verhandlungen letztlich doch noch ein Modell zur Gegenfinanzierung des Zuckerls gefunden hat. Alleine im heurigen Jahr entstehen dem Staat per Inkrafttreten der Maßnahme im Juli durch die Steuersenkung dann alleine Mindereinnahmen von rund 200 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2027 entspricht das rund 400 Millionen Euro pro Jahr. Die Maßnahme selbst entspreche laut Regierungsrechnern jedenfalls nur einer durchschnittlichen Entlastung für private Haushalte von knapp 100 Euro pro Jahr.