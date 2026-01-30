Wehrpflicht: Kanzler kündigt Volksbefragung an

Bevölkerung entscheidet über Reform

Stocker plädiert für ein Heer nach modernen Standards, das tagtäglich einsatzfähig ist und auf der allgemeinen Wehrpflicht, auf einem Milizsystem aufgebaut ist. „Ein Milizsystem ohne verpflichtende Milizübung kann den Anforderungen nicht gerecht werden.“ Die Reform würde auch den Zivildienst umfassen, als sogenannten Wehrersatzdienst – wofür es im Parlament eine Mehrheit brauche. Er sieht bei einer derart tiefgreifenden Veränderung aber die Notwendigkeit, die Bevölkerung einzubeziehen, weshalb eine für die politischen Parteien verbindliche Volksbefragung die Entscheidung treffen wird. Der Kanzler wörtlich: „Abgesehen davon, dass eine politische Willensbildung erfolgen wird, glaube ich, dass eine derart tiefgreifende Veränderung nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg erfolgen sollte. Das bedeutet für mich, dass die Entscheidung im Rahmen einer Volksbefragung getroffen wird.“