Paris Hilton spricht über ihre Dysphorie-Erfahrung

Umgang „neu rahmen“

Paris erklärte weiter, dass ihre späte ADHS-Diagnose auch damit zusammenhing, dass man in ihrer Kindheit in der Gesellschaft einfach nicht über diese Erkrankung gesprochen habe – was sich wiederum auf ihre Schulbildung ausgewirkt habe. Heute möchte der Star den Umgang mit dem Thema „neu rahmen“ und fügte hinzu: „Ich sehe es als meine Superkraft, und ich wäre nicht die Unternehmerin, die ich heute bin, ohne sie. Es war dieser Antrieb in mir, dieses ständige Nach-vorn-Schauen – auch wenn es harte Seiten hat und manchmal sehr überwältigend ist.“