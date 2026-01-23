Hilton: Sexvideo war kein Skandal, aber Missbrauch

„Obwohl nicht eines der Bildnisse von mir echt ist, kommt in mir dieses schreckliche Gefühl auf, dass jemand gerade auf eines davon starrt und es für real hält.“ Laut Paris geht es nicht um Technologie, sondern um Macht, die die Hersteller der Fake-Fotos und Videos damit ausüben: „Kein Geld der Welt, kein Star-Anwalt kann mich davor schützen. Und es passiert allen – ihren Töchtern, ihren Schwestern, ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Jede achte Frau wird ein Opfer von Deepfakes, die ihr die Würde nehmen.“