OP-Stau zwingt Patienten in andere Spitäler

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum (PEK) mit den Standorten Kirchdorf und Steyr. Dort sind die OP-Kapazitäten in der Kernarbeitszeit werktags von 7.30 bis 16 Uhr im Vergleich zu den Jahren vor 2020 eingeschränkt – und werden es voraussichtlich zumindest bis Ende 2026 bleiben. Insgesamt sei die OP-Leistung jedoch weniger stark betroffen, da außerhalb der Kernzeiten gleich viele oder in einzelnen Bereichen sogar mehr OP-Minuten erbracht würden.