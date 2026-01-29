OP-Stau zwingt Patienten in andere Spitäler

OP-Stau in Oberösterreich: Patienten werden quer durchs Land verlegt, Ärzte und Pfleger springen in fremden Kliniken ein. Mit neuen Kooperationen will Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) die Wartezeiten senken, die Kritik der Opposition verstummt trotzdem nicht.
Aus Sicht von SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder wäre eine Lösung für die langen Wartezeiten auf Operationen im Kepler-Uniklinikum einfach: Patienten könnten im Linzer Unfallkrankenhaus (UKH) im Bereich der Orthopädie versorgt werden. Tatsächlich gibt es dazu seit Monaten Gespräche zwischen der Gesundheitsdirektion des Landes und dem UKH-Betreiber AUVA. Richtig in Fahrt gekommen ist diese Kooperation allerdings noch nicht.
Kooperationen mit Rohrbach, Schärding und Salzkammergut
Wie ist die angespannte Lage also in den Griff zu bekommen? Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) erklärte am Donnerstag in der Sitzung des Landtags, dass Patienten nun auf andere Spitäler der Oberösterreichischen Gesundheitsholding ausgelagert werden. So werden seit Jahresbeginn rund 17 Operationen pro Monat im Klinikum Rohrbach abgewickelt, 41 im Klinikum Schärding. Ab März soll auch eine Kooperation mit dem Salzkammergut-Klinikum starten, dort sollen zusätzlich 21 Eingriffe pro Monat durchgeführt werden.
Haberlander wörtlich im Landtag: „Durch diese Kooperationen kann die Zahl der nicht durchführbaren Operationen im Kepler-Uniklinik im Jänner auf etwa 110 und im Februar auf 80 Eingriffe reduziert werden.“ Ab März soll es auch im KUK selbst ein zusätzliches OP-Team geben, wodurch die Zahl der „Nicht-Operationen“ auf rund 35 pro Monat sinken könnte.
Es kann niemandem ernsthaft erklärt werden, warum Patienten quer durch Oberösterreich transportiert werden.
Felix Eypteltauer, NEOS
Bild: Markus Wenzel
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum (PEK) mit den Standorten Kirchdorf und Steyr. Dort sind die OP-Kapazitäten in der Kernarbeitszeit werktags von 7.30 bis 16 Uhr im Vergleich zu den Jahren vor 2020 eingeschränkt – und werden es voraussichtlich zumindest bis Ende 2026 bleiben. Insgesamt sei die OP-Leistung jedoch weniger stark betroffen, da außerhalb der Kernzeiten gleich viele oder in einzelnen Bereichen sogar mehr OP-Minuten erbracht würden.
Personalmangel in Anästhesie und OP-Pflege
Als Hauptursache nennt das Land den Personalmangel in der Anästhesie sowie in der spezialisierten OP-Pflege. Es fehlen sowohl Fach- und Assistenzärzte als auch diplomierte OP-Pflegekräfte und Operationstechnische Assistenten (OTA). Dabei handle es sich um keinen oberösterreichischen Sonderfall, sondern um ein österreichweites Problem.
Um gegenzusteuern, werden mehrere Maßnahmen gesetzt: In Steyr wird derzeit die Warteliste für orthopädische Eingriffe – von Endoprothesen bis zu kleineren Operationen – durch persönliche Telefonate aktualisiert, um realistischer planen zu können. Gleichzeitig werden Eingriffe zunehmend in den tagesklinischen oder ambulanten Bereich verlagert. In Steyr werden etwa Herzschrittmacher-Implantationen bereits außerhalb klassischer OP-Strukturen durchgeführt, weitere Eingriffe sollen folgen. In Kirchdorf wird an der Umsetzung eines eigenen tagesklinischen Bereichs gearbeitet.
Hinter jedem Einzelfall und hinter jeder Warteliste stehen Menschen, die unter einem System leiden, das dringend geprüft werden muss.
Peter Binder, SPÖ
Bild: Markus Wenzel
Zusätzlich wird OP-Pflegepersonal tageweise von Kirchdorf nach Steyr verlegt. Unterstützt wird das PEK dabei auch vom Salzkammergut-Klinikum sowie vom Klinikum Schärding, die an einzelnen Tagen OP-Pflegepersonal und Anästhesisten zur Verfügung stellen. Parallel dazu läuft ein Projekt zur generellen Optimierung der OP-Planung sowie eine verstärkte Personaloffensive – inklusive Social-Media-Kampagnen und dem Einsatz von Leasingkräften.
Auch Linz rüstet personell auf
Auch im Kepler-Uniklinikum selbst setzt man verstärkt auf Personalmaßnahmen. Allein 2025 konnten zehn zusätzliche Ärztinnen und Ärzte in der Anästhesie gewonnen werden, weitere Einstellungen sind für 2026 und 2027 geplant. In der OP-Pflege gab es im Vorjahr ein Plus von 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weitere OTAs stoßen in den kommenden Monaten und Jahren dazu.
NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer kritisiert dennoch, dass „Patienten quer durch Oberösterreich transportiert werden, statt vorhandene Kapazitäten im UKH zu nutzen“. SPÖ-Politiker Peter Binder sagt: „Hinter jedem Fall und hinter jeder Warteliste stehen Menschen, die unter diesem System leiden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.