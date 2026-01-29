Gewerkschaftsboss rief die Austria-Richterin an

LIVE: Abseits! VAR kassiert Sturm-Führung ein
Die Situation bei Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt bleibt ungewiss. Wieso Gewerkschaftsboss Gernot Baumgartner jetzt die zuständige Richterin im drohenden Insolvenzverfahren kontaktierte, was sein Anliegen war – und wie es mit der möglichen Funktion für Matthias Dollinger bei den Waidmannsdorfern aussieht.
Große Ungewissheit. Die herrscht bei Austria Klagenfurt nach wie vor. Aufgrund der prekären Lage im drohenden Insolvenzverfahren (und mit den teils immer noch ausstehenden Gehältern!) richteten jetzt die Spieler einen Appell an die Fußballer-Gewerkschaft „VdF“.
