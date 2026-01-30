Vorteilswelt
Gehör für Jugend

Grüne Politik zwischen Verboten und Spaßgetränken

Kärnten
30.01.2026 06:00
Olga Voglauer und Leonore Gewessler von den Grünen waren zu Gast auf der Klagenfurter ...
Olga Voglauer und Leonore Gewessler von den Grünen waren zu Gast auf der Klagenfurter Lehrlingsmesse.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Für viele wirken junge Menschen besonders politikverdrossen. Doch das scheint nur ein Mythos zu sein. Denn die Jungen wissen genau, was sie wollen und was sie von ihren gewählten Vertretern erwarten. Die Grünen setzten jetzt auf eine neue Taktik und schenken ihnen Gehör.

Was sagen eigentlich jene zum möglichen Social-Media-Verbot (wir haben berichtet), die es betrifft? „Viele junge Menschen haben großes Verständnis“, meint Grünen-Chefin Leonore Gewessler im Podcast mit „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher. Auf der Lehrlingsmesse in Klagenfurt bestätigt die ehemalige Umweltministerin: „Jugendliche fragen sich: Was macht Social Media mit uns, mit unserer Gesellschaft, mit unserer Demokratie?“

Bei schwarzem Tee die Jugend verstehen
Bei einem sogenannten Spaßgetränk – „das kann alles sein: Matcha Latte, Eistee mit Bubbles“ – bittet sie derzeit junge Menschen zum Gespräch: „Wir müssen sie einbinden in die Entscheidungsfindung, sie sind überhaupt nicht unpolitisch oder desinteressiert. Hier auf der Lehrlingsmesse sehen wir, wie sich Unternehmen auf die Bedürfnisse der jungen Menschen einstellen – so etwas fehlt uns in der Politik. Wenn wir die Herausforderungen der Zukunft mitnehmen und verstehen wollen, braucht man davon mehr.“ Ihr persönliches Spaßgetränk? „Schwarzer Tee mit Milch.“

Lehrstellen sind nach wie vor gefragt
Nach Kärnten gefahren ist Gewessler übrigens mit der Koralmbahn: „Das ist so ein Sprung ins neue Jahrtausend!“ Und bringe mehr Gäste als der Flughafen, wie Parteikollegin Olga Voglauer, Kärntner Nationalratsabgeordnete, betont: „80.000 Passagiere im ersten Halbjahr am Flughafen und 160.000 in zwei Wochen Koralmbahn. Der Vergleich hinkt natürlich, aber er zeigt: Wo gibt es eine große Baustelle in Kärnten, was hat Zukunftspotenzial?“

Lesen Sie auch:
Stocker wird am Freitag seine Pläne für den „Austro-Aufschwung“ erklären – ein Teil davon soll ...
Stocker erklärt Pläne
Social-Media-Verbot ein Teil von Austro-Aufschwung
27.01.2026
Social-Media-Verbot
Erst ab 15 Jahren: „Könnte mich damit abfinden“
25.01.2026
Krone Plus Logo
Studie zu Effekten
Kärntner Handyverbot: „Es ist wieder laut am Gang“
20.11.2025

Letzteres habe nicht nur der neue Tunnel, sondern auch Jobs bei der Bahn: „Die Bahn ist schon jetzt einer der größten lehrlingsausbildenden Betriebe in Österreich. Lehre ist nie Plan B! Die Bahn ist ein zukunftssicherer Bereich“, unterstreicht Gewessler.

„Wir wachsen zusammen! Auch Berufsschulen sind durch die neue Strecke gut angebunden“, so Voglauer: „Wir pendeln – die Steirer zu uns und wir in die Steiermark.“

