Grüne Politik zwischen Verboten und Spaßgetränken

Bei schwarzem Tee die Jugend verstehen

Bei einem sogenannten Spaßgetränk – „das kann alles sein: Matcha Latte, Eistee mit Bubbles“ – bittet sie derzeit junge Menschen zum Gespräch: „Wir müssen sie einbinden in die Entscheidungsfindung, sie sind überhaupt nicht unpolitisch oder desinteressiert. Hier auf der Lehrlingsmesse sehen wir, wie sich Unternehmen auf die Bedürfnisse der jungen Menschen einstellen – so etwas fehlt uns in der Politik. Wenn wir die Herausforderungen der Zukunft mitnehmen und verstehen wollen, braucht man davon mehr.“ Ihr persönliches Spaßgetränk? „Schwarzer Tee mit Milch.“