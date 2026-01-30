„Kleiner Crash“ nach neuen Rekordmarken

Am Markt für Edelmetalle bleibt die Volatilität nach der jüngsten Rekordjagd bei Gold und Silber hoch. Nach der neuen Rekordmarke von 5595 US-Dollar (ca. 4700 Euro) stürzte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) Freitagfrüh auf 5163 US-Dollar (rund 4314 Euro) ab. Beim Silber sah die Entwicklung ähnlich aus.
Der Preis für eine Feinunze Silber schwankte am Donnerstag zwischen dem am Morgen erreichten Rekordhoch von 121,65 US-Dollar (in etwa 102 Euro) und dem Tagestief von knapp 107 US-Dollar (rund 90 Euro). Der Schlusskurs lag bei 116 US-Dollar (rund 97 Euro). Am Freitag ging es um rund fünf Prozent auf 109,83 US-Dollar nach unten.
Geopolitische Risiken machen Märkte nervös
Trotz dieses „kleinen Crashs“ liegen die Preise für die beiden Edelmetalle im laufenden Jahr deutlich im Plus. Gold verteuerte sich um rund ein Fünftel, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent angezogen hatte. Beim Silber liegt das Jahresplus bei mehr als 50 Prozent – nach einem Anstieg von knapp 150 Prozent 2025. Als Treiber gilt die Flucht in sichere Anlagen wegen zunehmender geopolitischer Risiken. Aktuell werden die Märkte wegen eines US-Angriffs auf den Iran und einem Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf nervöser.
Kupfer erlebt ebenfalls einen Höhenflug
Neben den Edelmetallen ist auch Kupfer stark gefragt. Am Donnerstag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 14.400 Dollar (rund 12.100 Euro) gehandelt. Das sind etwa zehn Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie. Zudem ist es der stärkste Preissprung seit 2009.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.