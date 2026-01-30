Vorteilswelt
„Kleiner Crash“ nach neuen Rekordmarken

Wirtschaft
30.01.2026 09:54
Trotz des Absturzes befinden sich die beiden Edelmetalle im laufenden Jahr deutlich im Plus.
Trotz des Absturzes befinden sich die beiden Edelmetalle im laufenden Jahr deutlich im Plus.(Bild: AFP/YASSER AL-ZAYYAT)
Von krone.at
Von krone.at

Am Markt für Edelmetalle bleibt die Volatilität nach der jüngsten Rekordjagd bei Gold und Silber hoch. Nach der neuen Rekordmarke von 5595 US-Dollar (ca. 4700 Euro) stürzte der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) Freitagfrüh auf 5163 US-Dollar (rund 4314 Euro) ab. Beim Silber sah die Entwicklung ähnlich aus.

Der Preis für eine Feinunze Silber schwankte am Donnerstag zwischen dem am Morgen erreichten Rekordhoch von 121,65 US-Dollar (in etwa 102 Euro) und dem Tagestief von knapp 107 US-Dollar (rund 90 Euro). Der Schlusskurs lag bei 116 US-Dollar (rund 97 Euro). Am Freitag ging es um rund fünf Prozent auf 109,83 US-Dollar nach unten.

Geopolitische Risiken machen Märkte nervös
Trotz dieses „kleinen Crashs“ liegen die Preise für die beiden Edelmetalle im laufenden Jahr deutlich im Plus. Gold verteuerte sich um rund ein Fünftel, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent angezogen hatte. Beim Silber liegt das Jahresplus bei mehr als 50 Prozent – nach einem Anstieg von knapp 150 Prozent 2025. Als Treiber gilt die Flucht in sichere Anlagen wegen zunehmender geopolitischer Risiken. Aktuell werden die Märkte wegen eines US-Angriffs auf den Iran und einem Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf nervöser.

Kupfer erlebt ebenfalls einen Höhenflug
Neben den Edelmetallen ist auch Kupfer stark gefragt. Am Donnerstag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 14.400 Dollar (rund 12.100 Euro) gehandelt. Das sind etwa zehn Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie. Zudem ist es der stärkste Preissprung seit 2009.

