„Kleiner Crash“ nach neuen Rekordmarken

Geopolitische Risiken machen Märkte nervös

Trotz dieses „kleinen Crashs“ liegen die Preise für die beiden Edelmetalle im laufenden Jahr deutlich im Plus. Gold verteuerte sich um rund ein Fünftel, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent angezogen hatte. Beim Silber liegt das Jahresplus bei mehr als 50 Prozent – nach einem Anstieg von knapp 150 Prozent 2025. Als Treiber gilt die Flucht in sichere Anlagen wegen zunehmender geopolitischer Risiken. Aktuell werden die Märkte wegen eines US-Angriffs auf den Iran und einem Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf nervöser.