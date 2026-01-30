Vorteilswelt
Bedingte Haftstrafen

Nach Eiernockerl-Posting: Freiheitliche verurteilt

Niederösterreich
30.01.2026 10:00
Der Prozess fand am Landesgericht Korneuburg statt.
Der Prozess fand am Landesgericht Korneuburg statt.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Drei FPÖ-Kandidaten der Gemeinderatswahl 2025 aus dem Bezirk Gänserndorf mussten sich nach Internet-Beiträgen vor Gericht in Korneuburg verantworten. 

Ein Posting am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, samt Kommentaren in Sozialen Medien brachte ordentlich Wirbel in den Gemeinderatswahlkampf 2025. Denn die Urheber waren drei Freiheitliche – darunter eine Spitzenkandidatin – aus dem Bezirk Gänserndorf. Die 61-Jährige hatte ein Foto von Eiernockerln mit grünem Salat (angeblich Hitlers Lieblingsgericht) auf Facebook gepostet, woraufhin ihr Ehemann (66) mit „heute schmecken sie am besten“ kommentierte.

Dies erntete wiederum ein „Gefällt mir“ der 61-Jährigen. Aber auch Anmerkungen zu Gaskammern oder eine Videomontage mit einem Lied einer Rechtsrockband fanden den Weg in die sozialen Netzwerke. Die 61-Jährige und ihr Mann haben ihre Mandate nach der Wahl allerdings nicht angenommen.

Bedingte Haft und Freispruch
Auch ein drittes FPÖ-Mitglied soll ein Bild von Eiernockerln mit grünem Salat mit den Worten „darf man das heute“ veröffentlicht haben. Der 44-Jährige musste sich auch wegen eines Kommentars zum Holocaust im Jänner des Vorjahres verantworten. Auch er ist nicht als Kommunalpolitiker aktiv. Dem freiheitlichen Trio wurde nun am Gericht Korneuburg der Prozess gemacht. Der 66-Jährige fasste 14 Monate auf Bewährung aus, der 44-jährige Mitangeklagte wurde zu 15 Monate bedingter Haft verurteilt. Die Frau wurde freigesprochen.

