Nach Eiernockerl-Posting: Freiheitliche verurteilt

Bedingte Haft und Freispruch

Auch ein drittes FPÖ-Mitglied soll ein Bild von Eiernockerln mit grünem Salat mit den Worten „darf man das heute“ veröffentlicht haben. Der 44-Jährige musste sich auch wegen eines Kommentars zum Holocaust im Jänner des Vorjahres verantworten. Auch er ist nicht als Kommunalpolitiker aktiv. Dem freiheitlichen Trio wurde nun am Gericht Korneuburg der Prozess gemacht. Der 66-Jährige fasste 14 Monate auf Bewährung aus, der 44-jährige Mitangeklagte wurde zu 15 Monate bedingter Haft verurteilt. Die Frau wurde freigesprochen.