Nach Eiernockerl-Posting: Freiheitliche verurteilt

Drei FPÖ-Kandidaten der Gemeinderatswahl 2025 aus dem Bezirk Gänserndorf mussten sich nach Internet-Beiträgen vor Gericht in Korneuburg verantworten.
Ein Posting am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, samt Kommentaren in Sozialen Medien brachte ordentlich Wirbel in den Gemeinderatswahlkampf 2025. Denn die Urheber waren drei Freiheitliche – darunter eine Spitzenkandidatin – aus dem Bezirk Gänserndorf. Die 61-Jährige hatte ein Foto von Eiernockerln mit grünem Salat (angeblich Hitlers Lieblingsgericht) auf Facebook gepostet, woraufhin ihr Ehemann (66) mit „heute schmecken sie am besten“ kommentierte.
Dies erntete wiederum ein „Gefällt mir“ der 61-Jährigen. Aber auch Anmerkungen zu Gaskammern oder eine Videomontage mit einem Lied einer Rechtsrockband fanden den Weg in die sozialen Netzwerke. Die 61-Jährige und ihr Mann haben ihre Mandate nach der Wahl allerdings nicht angenommen.
Bedingte Haft und Freispruch
Auch ein drittes FPÖ-Mitglied soll ein Bild von Eiernockerln mit grünem Salat mit den Worten „darf man das heute“ veröffentlicht haben. Der 44-Jährige musste sich auch wegen eines Kommentars zum Holocaust im Jänner des Vorjahres verantworten. Auch er ist nicht als Kommunalpolitiker aktiv. Dem freiheitlichen Trio wurde nun am Gericht Korneuburg der Prozess gemacht. Der 66-Jährige fasste 14 Monate auf Bewährung aus, der 44-jährige Mitangeklagte wurde zu 15 Monate bedingter Haft verurteilt. Die Frau wurde freigesprochen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.