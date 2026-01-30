Ukrainischer Bankier stürzt in Italien aus Fenster

Verdächtiger sah nach dem Sturz aus dem Fenster

Eine Concierge hatte den Toten im Innenhof entdeckt, als sie hinausging, weil sie zuvor einen dumpfen Knall gehört hatte. Als sie nach oben schaute, hatte sie einen Mann in einem Fenster gesehen. Etwas später tauchte dieser im Innenhof auf und fragte: „Was ist passiert?“ Später war der Mann verschwunden. Die Identität des Mannes ist bislang unbekannt.