Gleiche Stelle wie 2021! Ortlieb kracht ins Netz

Nina Ortlieb hat in der Abfahrt von Crans-Montana für eine Schrecksekunde gesorgt. Die mit der Nummer eins gestartete Vorarlbergerin stürzte am Freitag just an der Stelle, an der sie sich vor fünf Jahren schwer verletzt hatte.
Nach rund 20 Sekunden hatte Ortlieb in einer Rechtskurve die Balance verloren und krachte mit hoher Geschwindigkeit durch drei Auffangnetze. Genau an dieser Stelle hatte sich die 29-Jährige 2021 im Training bei einem Sturz schwer verletzt – es rissen im rechten Knie Kreuzband, Innenband und Meniskus, auch die Patellasehne erlitt Schaden.
Aufatmen! Allzu schlimm dürfte es Ortlieb diesmal Gott sei Dank nicht erwischt haben, die zweifache Weltcupsiegerin konnte selbstständig ins Ziel fahren.
