Gleiche Stelle wie 2021! Ortlieb kracht ins Netz

Nach rund 20 Sekunden hatte Ortlieb in einer Rechtskurve die Balance verloren und krachte mit hoher Geschwindigkeit durch drei Auffangnetze. Genau an dieser Stelle hatte sich die 29-Jährige 2021 im Training bei einem Sturz schwer verletzt – es rissen im rechten Knie Kreuzband, Innenband und Meniskus, auch die Patellasehne erlitt Schaden.