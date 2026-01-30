Stefan Raab kehrt zu seinen TV-Wurzeln zurück!

Nostalgiker dürfen sich freuen

Parallel entsteht ein besonderes Archiv-Angebot für Fans und Nostalgiker. Sukzessive werden demnächst alle von Stefan Raab entwickelten Shows seit 1999 auf RTL+ sowie auf YouTube verfügbar gemacht – von klassischen „TV total“-Folgen über große Event-Shows bis hin zu den legendären Duellen bei „Schlag den Raab“. Das Archiv wird kontinuierlich erweitert und in dieser Form einzigartig sein.