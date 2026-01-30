Vorteilswelt
Und das gleich zweimal

Stefan Raab kehrt zu seinen TV-Wurzeln zurück!

Society International
30.01.2026 08:40
Stefan Raab wird künftig bei RTL wieder für gute Late-Night-Unterhaltung sorgen – und das gleich ...
Stefan Raab wird künftig bei RTL wieder für gute Late-Night-Unterhaltung sorgen – und das gleich zweimal in der Woche!(Bild: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Alles neu bei Stefan Raab! Der Entertainer kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wird künftig bei RTL wieder im Late-Night-Programm für Unterhaltung sorgen. Aber das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal wöchentlich!

0 Kommentare

Die erfolgreiche Late-Night-Verabredung während der Dschungelcamp-Saison wird nun zur festen Programmstruktur: Ab dem 10. Februar blickt Stefan Raab zweimal wöchentlich auf die Ereignisse der Woche zurück, zeigt unterhaltsame Ausschnitte, empfängt prominente Gäste und setzt auf besondere Studioaktionen.

Late-Night-Spaß und Samstagabendshows
Dienstags wird „Die Stefan Raab Show“ exklusiv um 22 Uhr auf RTL+ zu sehen sein, am Donnerstag sorgt Stefan Raab ab 23:15 Uhr auf RTL und RTL+ für gute Unterhaltung.

Aber nicht nur das: Auch am Samstagabend darf man sich über jede Menge Raab-Programm freuen. Denn im Frühjahr 2026 kehrt „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ mit einer neuen Ausgabe zurück.

Ebenfalls im Frühjahr startet mit „Wer weiß wie wann was war?“ ein weiteres großes Primetime-Format. Das generationsübergreifende Show-Quiz, moderiert von Barbara Schöneberger und Stefan Raab, verbindet Musik, Erinnerungen und Fragen aus 50 Jahren Zeitgeschichte.

Gemeinsam mit Barbara Schöneberger wird Stefan Raab in seiner neuen TV-Show „Wer weiß wie wann ...
Gemeinsam mit Barbara Schöneberger wird Stefan Raab in seiner neuen TV-Show „Wer weiß wie wann was war?“ im Hauptabendprogramm für Unterhaltung sorgen.(Bild: Foto: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber)

Nostalgiker dürfen sich freuen
Parallel entsteht ein besonderes Archiv-Angebot für Fans und Nostalgiker. Sukzessive werden demnächst alle von Stefan Raab entwickelten Shows seit 1999 auf RTL+ sowie auf YouTube verfügbar gemacht – von klassischen „TV total“-Folgen über große Event-Shows bis hin zu den legendären Duellen bei „Schlag den Raab“. Das Archiv wird kontinuierlich erweitert und in dieser Form einzigartig sein.

Lesen Sie auch:
Stefan Raab und Elton machten sich in der Dschungel-Spezialausgabe der „Stefan Raab Show“ über ...
„Zum Tanzen zu blöd“
Stefan Raab ätzt in neuer Show über Dschungelstars
28.01.2026
Mit Schöneberger
„Wer weiß wie wann was war?“ Wieder neue Raab-Show
19.01.2026

„Mit der doppelten Dosis Late Night, einer neuen Samstagabendshow an der Seite von – the one and only – Barbara Schöneberger und einer neuen Ausgabe von ,Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli‘, können sich Fans auf ein echtes Stefan-Raab-Feuerwerk bei RTL und auf RTL+ freuen“, erklärte Inga Leschek, CCO RTL Deutschland. 

Loading
