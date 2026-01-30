Stefan Raab kehrt zu seinen TV-Wurzeln zurück!

Alles neu bei Stefan Raab! Der Entertainer kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wird künftig bei RTL wieder im Late-Night-Programm für Unterhaltung sorgen. Aber das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal wöchentlich!
Die erfolgreiche Late-Night-Verabredung während der Dschungelcamp-Saison wird nun zur festen Programmstruktur: Ab dem 10. Februar blickt Stefan Raab zweimal wöchentlich auf die Ereignisse der Woche zurück, zeigt unterhaltsame Ausschnitte, empfängt prominente Gäste und setzt auf besondere Studioaktionen.
Late-Night-Spaß und Samstagabendshows
Dienstags wird „Die Stefan Raab Show“ exklusiv um 22 Uhr auf RTL+ zu sehen sein, am Donnerstag sorgt Stefan Raab ab 23:15 Uhr auf RTL und RTL+ für gute Unterhaltung.
Aber nicht nur das: Auch am Samstagabend darf man sich über jede Menge Raab-Programm freuen. Denn im Frühjahr 2026 kehrt „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ mit einer neuen Ausgabe zurück.
Ebenfalls im Frühjahr startet mit „Wer weiß wie wann was war?“ ein weiteres großes Primetime-Format. Das generationsübergreifende Show-Quiz, moderiert von Barbara Schöneberger und Stefan Raab, verbindet Musik, Erinnerungen und Fragen aus 50 Jahren Zeitgeschichte.
Nostalgiker dürfen sich freuen
Parallel entsteht ein besonderes Archiv-Angebot für Fans und Nostalgiker. Sukzessive werden demnächst alle von Stefan Raab entwickelten Shows seit 1999 auf RTL+ sowie auf YouTube verfügbar gemacht – von klassischen „TV total“-Folgen über große Event-Shows bis hin zu den legendären Duellen bei „Schlag den Raab“. Das Archiv wird kontinuierlich erweitert und in dieser Form einzigartig sein.
„Mit der doppelten Dosis Late Night, einer neuen Samstagabendshow an der Seite von – the one and only – Barbara Schöneberger und einer neuen Ausgabe von ,Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli‘, können sich Fans auf ein echtes Stefan-Raab-Feuerwerk bei RTL und auf RTL+ freuen“, erklärte Inga Leschek, CCO RTL Deutschland.
