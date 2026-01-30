Senioren: So viele Verkehrstote wie lange nicht

Tödliche Unfälle mit E-Bikes

Die dritthöchste Opferzahl bei älteren Menschen verzeichneten im Vorjahr Unfälle mit E-Bikes. 22 Seniorinnen und Senioren kamen damit ums Leben, sieben davon in Niederösterreich und sechs in Oberösterreich. Im Burgenland und Wien gab es keinen tödlichen E-Bike Unfall von der Generation 65 plus, so der VCÖ. Mit dem Fahrrad wurden 20 Seniorinnen und Senioren bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt, die meisten in Niederösterreich und in Salzburg mit jeweils fünf. VCÖ-Expertin Jaschinsky forderte mehr Tempo beim Radwegeausbau.