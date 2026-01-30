Tod nach Fettabsaugung: Späte Anklage im Fall Caro

Familie hofft auf Antworten

Frau A. hatte ihre Tochter an jenem Tag zu der Klinik gebracht. Zuvor hatte sie vergebens versucht, Caro den Eingriff auszureden. Als sie ihr einziges Kind nach kurzen Besorgungen wieder abholen wollte, stand ein Rettungswagen mit Blaulicht vor dem Haus. Fragen, die ihr seither keine Ruhe lassen: War ein Sauerstoffgerät im Einsatz? Wo ist das EKG? Oder wurde ein Defibrillator verwendet? Die Zeugen stehen bei der Verhandlung unter Eid.