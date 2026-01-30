Champions League: Play-off-Auslosung ab 12 Uhr

Spannung pur in der Champions League: Ab 12 Uhr geht in Nyon (Schweiz) die Play-off-Auslosung über die Bühne. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
An der Auslosung nehmen die Mannschaften teil, die in der Ligaphase die Plätze 9 bis 24 belegt haben – die acht besten Teams der Ligaphase qualifizierten sich automatisch für das Achtelfinale.
Gesetzt
Ungesetzt
Die Regeln
Die Klubs werden anhand ihrer Platzierungen am Ende der Ligaphase zu vier gesetzten Paaren (Vereine auf den Plätzen 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16) und vier ungesetzten Paaren (Plätze 17 und 18, 19 und 20, 21 und 22 sowie 23 und 24).
Die Klubs in jedem gesetzten Paar werden in die K.-o.-Phase gelost, wo sie gegen die Vereine in jedem ungesetzten Paar antreten: Klubs 9 oder 10 gegen Vereine 23 oder 24, 11 oder 12 gegen 21 oder 22, 13 oder 14 gegen 19 oder 20 und 15 oder 16 gegen 17 oder 18. Die Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar.
