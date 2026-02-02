Was Ihr Immunsystem leistet, ist beeindruckend

Hohe Temperatur innerhalb weniger Stunden

Während die Influenza oft rasch auf hohe Werte steigt, entwickelt sich Fieber bei Erkältungen meist langsamer. Häufig treten Fieber und Schmerzen gemeinsam auf, weil bestimmte Botenstoffe sowohl Entzündungen als auch Temperaturanstiege auslösen. In dieser Phase braucht der Körper vor allem Ruhe, Flüssigkeit und Entlastung, um seine Energie auf die Abwehr zu konzentrieren.

Kühlende Umschläge oder lauwarme Waschungen können angenehm sein, solange kein Schüttelfrost besteht. Eine verantwortungsvolle Selbstmedikation kann bei leichten bis mäßigen Schmerzen und Fieber unterstützen, vorausgesetzt, die Symptome sind noch handhabbar.